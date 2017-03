Klubnachmittage sehr beliebt

artikel-ansicht/dg/0/

In seinem Bericht machte Neuber deutlich, dass trotz guter wirtschaftlicher Lage die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. "So wird die gegenseitige Hilfe immer wichtiger." Ihr ordnen sich die Aktivitäten der Ortsgruppe unter. Kernstück seien der persönliche Kontakt und die Hilfe durch Kranken- und Hausbesuche. Oder die wöchentlichen Klubnachmittage. Hier würden aktuelle Ereignisse beleuchtet, soziale Aspekte sowie Themen aus Gesundheit, Kultur, Urlaub und Reisen behandelt. "Viele fühlen sich wie in einer großen Familie", so Neuber.

Er hob die gute Zusammenarbeit mit der Fred-Vogel-Grundschule und der Kita "Wasserflöhe" hervor. Voriges Jahr gab es 130 Veranstaltungen mit insgesamt 3805 Besuchern. Das sei zwar eine gute Bilanz, jedoch sänken die Zahlen, was dem hohen Durchschnittsalter von 78 Jahren geschuldet wäre. Interesse fänden die Rückenschule mit der Tanzgruppe "Lustige Bandscheiben", Kreatives Gestalten, Kegeln und Skat. Nächster Höhepunkt für die Ortsgruppe ist das 25-jährige Jubiläum ihrer Neugründung nach der Wende.

In der Diskussion dankte Krieger für das soziale Engagement als "stille Helden des Alltags". Sie sollen auch im Mittelpunkt der Ehrungen anlässlich des Jahresempfangs der Gemeinde Anfang Juni stehen. Pfarrer Rainer Berkholz freute sich über die rege Beteiligung an der Veranstaltung und hob hervor, dass viele Senioren sowohl die Angebote an Zirkeln der Volkssolidarität als auch der Kirche wahrnehmen. "Unsere Gemeinde ist ein guter Ort alt zu werden", befand er