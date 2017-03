artikel-ansicht/dg/0/

Schernsdorf (dpa) Ministerpräsident Dietmar Woidke und Innenminister Karl-Heinz Schröter (beide SPD) nehmen am Freitag in Schernsdorf (Oder-Spree) an der Beisetzung eines Polizisten teil, der Ende Februar von einem mutmaßlichen Mörder überfahren worden war. Der 49-jährige Beamte und ein 52 Jahre alter Kollege waren an einer Kontrollstelle auf einer Bundesstraße von einem 24-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit überfahren worden. Der 52-Jährige war bereits am vergangenen Wochenende in Pfaffendorf (Oder-Spree) beigesetzt worden.