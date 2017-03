Neuer Zugführer ernannt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559905/

Der 32 Jahre alte Rosen absolvierte zuletzt eine entsprechende Ausbildung an der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt, heute legt er dort seine letzte Prüfung ab. Der Neue ist 33 Jahre jünger als sein Vorgänger, der mehr als zwei Jahrzehnte lang als Zugführer tätig war. "Besondere Einsätze waren die Hochwasser an der Oder und an der Elbe. Aber auch der Austausch mit unseren Partnern aus Celle in Niedersachsen bleibt mir in Erinnerung", sagte Kühnreich. Der für den Katastrophenschutz zuständige Dezernent der Kreisverwaltung, Michael Buhrke, dankte ihm für die gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit. Auch Kreisbrandmeister Klaus-Peter Schulz aus Grünheide war zur Verabschiedung und gleichzeitiger Ernennung gekommen.

Bei den Zugführern für den Katastrophenschutz setzt der Landkreis, der für diese Aufgabe zuständig ist, auf die Kenntnisse der freiwilligen Feuerwehrleute aus den Gemeinden. Zuständig ist ein Zugführer im Einsatz für 22 weitere Helfer.