Stahl-Handballer werfen das Handtuch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der Eisenhüttenstädter Männer-Handball ist aus den Ligen verschwunden. Vor knapp einer Woche hatte die Handball-Abteilung der BSG Stahl Eisenhüttenstadt ihr Team aus der Landesliga Süd zurückgezogen. Sie hatte einen Mittelfeldrang belegt. Selbst für die unterste Liga auf Landesebene hatte Abteilungsleiter Veit Pschebezin nicht mehr genügend Spieler. "Zum Schluss waren wir zu Fünft. Außerdem arbeiten von uns einige in Schichten. Für eine Mannschaft hat es einfach nicht mehr gereicht", begründet Pschebezin diesen Schritt mitten in der Saison.

Der Niedergang des einstigen DDR-Ligisten hatte sich über viele Jahre erstreckt. Die guten Spieler kamen in die Jahre, von den nachrückenden Jüngeren zog es viele nach Abschluss der Ausbildung in die Fremde.

Als die BSG Stahl vor sieben Jahren das erste Mal in der untersten Liga auf Landesebene angelangt war, hatte der Verein noch mit einem Kraftakt versucht, den Hebel umzulegen. Er verpflichtete den renommierten ehemaligen ASK-Frauen-Trainer Wolfgang Pötzsch. Der einstige National-Torwart hatte einst bei der BSG Stahl seine Karriere ausklingen lassen. Angetreten war er, um die Männer perspektivisch in die Regionalliga zu führen. Zwar gelang unter ihm die umgehende Rückkehr in die Verbandsliga, doch nach zwei mäßigen Verbandsliga-Serien warf der einstige Meistertrainer das Handtuch. Zu weit klafften sein Leistungsanspruch und der seiner Spieler auseinander. Nachdem die BSG Stahl vor zwei Jahren den fast unausweichlichen Abstieg in die Landesliga noch verhindern konnte, war dieser vor einem Jahr nicht mehr zu vermeiden, obwohl bei Stahl bereits auch polnische Spieler mitwirkten.

Wie es nun weiter geht, steht laut Pschebezin noch nicht fest. Die ältesten Nachwuchsspieler (B-Jugend) sind 16, einer ist 17, und sie müssen noch zwei Jahre auf den Männerbereich warten. "Für die Jungen wäre es das Beste, wenn sie dann im Männerbereich auf Kreisebene beginnen. Doch für die nächste Saison müssten wir noch ohne sie auskommen."