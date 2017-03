"Schwärzesee" am Limit

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zum Schuljahresstart 2017/18 gibt es so viele Anmeldungen von Abc-Schützen an der Grundschule Schwärzesee, dass nicht alle Schützlinge aufgenommen werden können. Die Kapazität im Brandenburgischen Viertel sei erschöpft, so Amtsleiterin Kerstin Ladewig. Für 20 künftige Erstklässler müsse man eine Alternative suchen. Deshalb sei die Stadt mit dem Landkreis in Verhandlungen. Denkbar wäre eine Einschulung der 20 Sprösslinge an der Grundschule Finow sowie in Schorfheide. Zu klären sei dafür die Frage des Busverkehrs, so Ladewig. Hauptursache für den großen Bedarf sei die Unterbringung von Flüchtlingen im Kiez.