Kummersdorf wird 575 Jahre alt

Storkow (MOZ) Die erste Tagung des Historischen Beirats der Stadt Storkow, der von dem promovierten Historiker Lutz Kühne geleitet wird, stand fast ausschließlich unter dem Zeichen "575 Jahre Kummersdorf". Die große Jubiläumsfeier wird vom 16. bis 18. Juni stattfinden. Gisela Zeige und Jessica Tanke, die sich als Kummersdorferinnen und Beiratsmitglieder um die Erstellung und Veröffentlichung der Chronik des Ortes kümmern, sind auch wesentlich an der Vorbereitung des Festes beteiligt. Von ihrem Acht-Mann-Team habe jeder eine bestimmte Aufgabe übernommen und suche nun noch Mitstreiter, berichtete Jessica Tanke. Gisela Zeige wiederum freut sich, dass die sieben Wegweiser des Ortes von 1962/1963, die figürlich geschnitzt und bemalt sind, nun durch neue, von Arno Rausch angefertigte ersetzt werden können. "Sie brauchen nur noch Farbe", ist der Stand der Dinge. Ein achter Wegweiser wird an der Schleuse dazukommen. Der Bad Saarower Klaus Rattemeyer, dessen Spezialgebiet die Geschichte der Gewässer der Region ist, hat unter anderem aus dem Staatsarchiv Kopien historischer Karten besorgt, die an einer Tafel an der Schleuse angebracht werden sollen. "Sie dürften auch für Wasserwanderer interessant sein", meinte nicht nur er. Andreas Gordalla, der als Sachgebietsleiter "Stadtmarketing & Tourismus" anwesend war, konnte auf einheitliche, zweisprachige Infotafeln mit Karten hinweisen, die in diesem Jahr zwischen Spreewald und Berlin aufgestellt werden sollen. "Wir können Wünsche äußern, was auf unsere drauf kommt", warb er um Mitgestaltung.

Die erste Sitzung im Jahr diente in erster Linie für Organisatorisches. So wird der Klein Schauener Andreas Batke, der durch Naturführungen bekannt ist, in der zweiten Septemberhälfte eine historische Führung für alle Bürger durch seinem Ort durchführen. Er tritt damit in die Fußstapfen von Willi Gnädig, der am 13. Februar vorigen Jahres verstorben war. "Ich möchte das, was jetzt auf Papier steht, lebendig darstellen, und zwar an dem, was heute noch vorhanden ist", ist ihm wichtig.

Beschlossen wurde, bis zu dieser Ortsführung alle bislang verstreut erschienenen Texte zur Regionalgeschichte sowie die Materialien zu den bisherigen Ortsführungen in einer von der Stadt vorfinanzierten Publikation zusammenzufassen.