Bauarbeiten an A12 - Brücke beendet

Briesen (MOZ) Die halbseitige Sperrung der A12 an der Dehmseebrücke in Richtung Frankfurt (Oder) wurde am Mittwoch wieder aufgehoben. Grund der Sperrung: Ein Bauteil der rund zwanzig Jahre alten Fahrbahnübergangskonstruktion war verschlissen und wurde durch eine Spezialfirma repariert.