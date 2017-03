Der Goldgräberbericht

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559910/

1500 Jahre alte Goldmünzen: Direkt nach dem Fund auf dem Acker in Biesenbrow hält Ausgräber Felix Biermann die Goldmünzen in der Hand. Der Archäologe berichtet in einem Vortrag im Haus am Strom in Stützkow über die Bergung und über die historischen Hinter

1500 Jahre alte Goldmünzen: Direkt nach dem Fund auf dem Acker in Biesenbrow hält Ausgräber Felix Biermann die Goldmünzen in der Hand. Der Archäologe berichtet in einem Vortrag im Haus am Strom in Stützkow über die Bergung und über die historischen Hinter © Felix Biermann

Der Mittelalter-Archäologe und Privatdozent Felix Biermann vom Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Universität Greifswald gehörte zu jenen, die die neun Goldmünzen, die November 2011 und Frühjahr 2012 auf einem Acker nördlich von Angermünde entdeckt wurden, als einer der Ersten in der Hand hielt. Der Goldschatz von Biesenbrow, wie der Fund in die Geschichte einging, besteht aus neun goldenen Münzen aus Konstantinopel und Rom, jede nur etwa vier Gramm schwer, die aus dem sechsten Jahrhundert stammen, also aus der sogenannten Völkerwanderungszeit.

Die byzantinischen Solidi sind Teil eines Goldschatzes, der wahrscheinlich um das Jahr 540 in den Boden gelangte, damals muss an dieser Stelle menschenleere Wildnis geherrscht haben, die slawischen Besiedler waren zu jener Zeit noch nicht in der Uckermark angekommen. Schon im 19. Jahrhundert soll der Goldschatz entdeckt worden sein. Von 200 Goldmünzen ist die Rede, die damals gefunden, wahrscheinlich aber eingeschmolzen wurden. Akribisches Sammeln aller Details von Überlieferungen dieses Fundes aus Akten und Karten sowie der Einsatz von Metallsonden führten schließlich zum Fund der seinerzeit nicht entdeckten Münzen. Davon und von den historischen Hintergründen und Erklärungen, wer die Goldmünzen vergraben haben könnte, berichtet Dr. Felix Biermann am Freitag kommende Woche in einem Vortrag im Haus am Strom.

Der Verein Haus am Strom in Stützkow kümmert sich regelmäßig um solche Veranstaltungen im gleichnamigen Kirchen- und Kulturzentrum, das anstelle und in der Form der früheren Fachwerkkirche 2001 neu erbaut wurde. Zuletzt referierte dort Nationalpark-Leiter Dirk Treichel im vollbesetzten Saal über afrikanische Nationalparks und die dortigen Ranger.

Der Goldschatz von Biesenbrow als Vortragsthema wird ganz sicher auf ein ähnlich starkes Publikumsinteresse stoßen. Das wäre kein Problem, wenn nur die Stützkower der Einladung folgen. Erfahrungsgemäß kommen aber auch regelmäßig auch Gäste aus Schwedt und Angermünde zu den Veranstaltungen.

"Der völkerwanderungszeitliche Goldschatz von Biesenbrow bei Angermünde und sein historischer Hintergrund", Vortrag von Felix Biermann am 24. März, 19 Uhr, im Haus am Strom in Stützkow.