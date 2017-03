SPD unterstützt Bauernhof für Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Der SPD-Ortsverein Erkner-Gosen-Neu Zittau veranstaltet am Sonnabend, um 14 Uhr, ein Benefizbowling zugunsten des "Vereins Tiere für Euch, Kinderbauernhof Erkner" auf der Hausbahn an der Stadthalle. Dem Verein, der im vergangenen Jahr sein 20. Jubiläum feiert, drohen nach einem Eigentümerwechsel finanzielle Probleme durch einen Anstieg der Pacht von 1250 auf 2500 Euro pro Monat.

"Mit seinen regelmäßigen Veranstaltungen und Festen, den vielfältigen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie nicht zuletzt den Tieren stellt der Kinderbauernhof in Erkner eine wichtige und weit über die Stadtgrenzen hinaus geschätzte Institution dar. Seit vielen Jahren arbeiten wir sehr gut zusammen. Von daher nehmen wir uns fest vor, am 18. März für den Kinderbauernhof ein gutes Ergebnis zu erzielen", heißt es in der Einladung des Ortsvereins. Die Spielregeln sind wie folgt: Der Ortsverein mietet für eine Stunde sechs Bahnen. Die teilnehmenden Spieler und Zuschauer spenden einen Beitrag nach ihrem Ermessen. Teilnehmen kann jeder, der Lust und Laune hat. Bowler sollten sich 15 Minuten vor Beginn einfinden.