Landwirtschaftsbericht an den Kreistag

Seelow (MOZ) Den Kreistagsabgeordneten liegt zu ihrer nächsten Beratung am 29. März der Bericht des Landwirtschaftsamtes "zur Situation der Landwirtschaft im Landkreis Märkisch-Oderland im Jahr 2016" vor. Den Mitgliedern des Landwirtschafts- und Umweltausschusses hat Amtsleiter Jan Paepke die letzten Änderungen im Bericht erläutert.

So wird es auf ausdrücklichen Wunsch der Abgeordneten Zahlen und Fakten zu den landwirtschaftlichen Grundstücksverkäufen der bundeseigenen BVVG geben. Für Ackerland seien im Vorjahr im Landkreis durchschnittlich 15 783 Euro je Hektar gezahlt worden. Und damit weniger als im Jahr zuvor, wo es im Schnitt 16 646 Euro je Hektar waren, informierte Paepke.

Noch deutlicher war der Preisrückgang beim Grünland, für das im Vorjahr mit durchschnittlich 3972 Euro je Hektar nur noch fast die Hälfte des 2015er Preises von 7688 Euro je Hektar gezahlt wurden.

Laut Information der BVVG sei das Preisniveau in Märkisch-Oderland niedriger als im Durchschnitt Ostdeutschlands, aber höher als in dem Brandenburgs, so Jan Paepke weiter.

Das Amt für Landwirtschaft und Umwelt (ALU) des Kreises hat im Vorjahr 437 Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrsgesetz durchgeführt. Problematisch sei die Frist von drei Monaten, in der das gesamte Verfahren abgeschlossen sein muss, heißt es im Bericht.

Auf Wunsch der Kreistagsabgeordneten hat er auch einen Abschnitt zur Situation bei der Leader-Förderung in den Landwirtschaftsbericht aufgenommen, an der auch der Landkreis finanziell beteiligt ist.

Im Abschnitt über die Ergebnisse der Getreideernte 2016 stellt die Fachbehörde fest, dass die Erträge "fast durchweg höher waren als im Durchschnitt des Landes" - bis auf den Winterweizen und den Winterraps. Doch ausgerechnet diese beiden Druschfrüchte sind die wichtigsten in Märkisch-Oderland!

Neben der Milchkrise, dem Einbruch der Entenproduktion und der Zahl der Mutterschafe um rund 25 Prozent, dem Preissturz für Schweinefleisch und anderen Problemen sei es für die gesamte Tierproduktion zunehmend schwieriger, Fachkräfte zu bekommen, heißt es im Bericht. Das sei nicht nur dem Lohnniveau, das trotz Mindestlohn vergleichsweise niedrig ist, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass viele Schulabgänger die Anforderungen nicht erfüllen.

Einen Lichtblick gibt es hingegen bei der Bienenhaltung: Ende 2016 waren in Märkisch-Oderland 588 Imker mit insgesamt 9818 Völkern registriert. Das ist, was die Völker betrifft, eine Steigerung um 35 Prozent, bei den Imkern um 17 Prozent.