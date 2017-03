Kleistschule braucht zweites Haus

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559915/

Sarkasmus ist selten ein gutes Zeichen. Bei einem Rundgang durch die Kleist-Oberschule konnte sich Stadtpolitiker Thomas Wenzke (CDU) kürzlich etwas Spott nicht verkneifen. "Ein Speisesaal ist das nicht. Speisekammer trifft es eher", befand er. Tatsächlich ist der Essensraum der Schule gerade einmal halb so groß wie ein Klassenzimmer. Kein Wunder, dass hier selten mehr als 10 bis 12 von 288 Schülern ein Mittagessen zu sich nehmen. Auch andere Stadtverordnete und Verwaltungsmitarbeiter schüttelten mit derlei Realitäten konfrontiert nur mit dem Kopf.

2005 zog die Oberschule von der Beckmannstraße in den 1883 errichteten Altbau am Leipziger Platz. Heute ist klar: Das dreigeschossige Gebäude aus der Kaiserzeit wird den Anforderungen an einen dreizügigen, inklusiven Schulbetrieb im 21. Jahrhundert kaum gerecht. "Wir können den Schulbetrieb gut organisieren. Unsere Lehrkräfte geben trotz der Rahmenbedingungen für die Schüler ihr Bestes, und das mit viel Erfolg. Die Nachfrage nach Plätzen ist konstant groß. Aber wir würden allen gern ein modernes Umfeld bieten", sagt Schulleiterin Ursula Länger.

Denn das Schulhaus ist weder barrierefrei noch bietet es ausreichend Platz. Gleichzeitig verschlingen regelmäßig anfallende Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen viel Geld; die Denkmalschutzauflagen sind hoch. Ein Beispiel: In diesem Jahr sollen die Fenster auf der Hofseite und dem Kellergeschoss denkmalgerecht erneuert werden. Kosten: geschätzte 400 000 Euro.

Die Liste der baulichen Unzulänglichkeiten lässt sich beliebig fortsetzen. Es fehlen adäquate Räume für Lehrer, für die Schulsozialarbeit und Elterngespräche, für Projekt- oder Gruppenarbeit, für den Ganztagsbereich und für die Verwaltung der Schule. Dazu eine Mensa, eine Aula und eine Turnhalle, die ihren Namen verdienen - in die auf dem Leipziger Platz passt nicht mal ein Volleyballfeld. Im gesamten Haus gibt es außerdem genau einen Toilettenraum für Jungen.

Hinzu kommt, dass die Akustik in den meisten zur Straßenseite hin gelegenen Klassenzimmern äußerst dürftig ist. Apropos Unterrichtsräume: Zwölf Klassen lernen an der Oberschule, doch es gibt nur elf Klassenzimmer. Eine Klasse ist daher in einem der Fachräume angesiedelt. Auch aus diesem Grund wird Schülern und Lehrern viel Flexibilität abverlangt. Im einzigen Treppenflur der Schule herrscht in den Pausen dichtes Gedränge, um von A nach B zu kommen. "Für viele unserer älter werdenden Kollegen sind die Treppen eine zunehmende Belastung, das gilt auch für körperlich eingeschränkte Schüler", sagt Ursula Länger.

Die Stadt ist sich der Probleme bewusst. Bereits vor zwei Jahren hieß es in einem Papier zu den Oberschulstandorten: "Die Bedingungen dort entsprechen zwischenzeitlich nicht mehr den Raumprogrammempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg." Nüchtern konstatierte die Stadtverwaltung seinerzeit: Historische Gebäude seien nicht für modernen Unterricht ausgelegt, an der Kleist-Oberschule belastete dies "auf Dauer die Lernqualität und das Schulklima". Um dem Platzbedarf Rechnung zu tragen, wurde daher bereits 2015 ein Ergänzungsbau vorgeschlagen.

"Ein Erweiterungsbau ist auch weiterhin geplant, denn er wird benötigt", erklärte Bildungsdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) im Anschluss an den Rundgang durch das Schulhaus. Das zweite Schulgebäude könnte demnach in der Baulücke in der Görlitzer Straße entstehen. In der mittelfristigen Investitionsplanung des Haushaltsentwurfes hat die Stadt eine Investitionssumme von 3,2 Millionen Euro einkalkuliert, die sich aus 2,1 Millionen Euro Fördermitteln und 1,1 Millionen Euro Krediten als Eigenanteil zusammensetzt. Die jedoch müssen erst noch vom Land genehmigt werden. Ullrich sieht gute Chancen und nennt unter anderem die Beschulung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien dafür als Grund.

Ursula Länger indes hat Zweifel an einer schnellen Umsetzung. Denn bis auf eine Abfrage der Raumbedarfe seitens der Verwaltung sei bisher noch nicht viel passiert. Trotzdem bleibt die Schulleiterin optimistisch. "Ein Ergänzungsbau würde spürbare Entlastung bringen und bessere Möglichkeiten bieten. Schließlich lernen bei uns die Fachkräfte von morgen", betont sie.

Aktuell sind jedoch erst einmal die Fachkräfte aus dem Baugewerbe von heute gefragt. Unter der Aula ist das Fundament abgesackt. Um das Gemäuer nicht noch weiter auseinanderdriften zu lassen, ist eine Fundamentverstärkung nötig. Zusätzliche Kosten für die Stadt: 60 000 Euro.