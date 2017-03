Elternhaltestelle vor Grundschule eingeweiht

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Autos, die die Langenbeckstraße komplett von allen Seiten zuparken, weil Eltern frühmorgens ihre Kinder in die Fallada-Grundschule bringen, am liebsten bis in den Klassenraum fahren würden, sind ein tägliches Ärger- und Hindernis zwischen 7 und 7.45 Uhr. Vor allem auch für Krankenwagenfahrer, die ins nahe Seniorenheim wollen. Aber auch Fahrrad fahrende Kinder erleben manch knifflige Situation, sagt Schulleiterin Ellen Koltermann.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559916/

Doch das soll sich nun ändern. Auf Initiative des Netzwerkes Verkehrssicherheit Brandenburg wurden in der Langenbeckstraße fünf Elternparkplätze eingerichtet und am Donnerstag eingeweiht. "Ab sofort werden wir kontrollieren, ob sich die Erwachsenen daran halten, sie am Freitagmorgen noch freundlich auf die Neu-Regelung hinweisen. Ab Montag gibt es dann Verwarnungen für 15 Euro, wenn es nicht klappt", kündigt Andre Kirschner vom Ordnungsamt an. Ellen Koltermann und ihre Stellvertreterin Dagmar Röhl wünschten sich, dass die Eltern ihren Kindern mehr zutrauen und sie statt zu bringen, in Gruppe laufen lassen.