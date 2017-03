Abgeordneter ignoriert Flüchtlinge

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Wer wissen will, wie es mit der Jugendarbeit in Hennigsdorf steht, der ist im Jugendclub Konradsberg genau richtig. Der hiesige Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) nutzte in dieser Woche die Möglichkeit, sich mit den Mitarbeitern über die stationäre und mobile Jugendarbeit ebenso zu unterhalten wie über das Engagement für junge Flüchtlinge.