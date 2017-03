Unerwarteter Ansturm auf Grünheider Apfel

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Keine Woche hat es gedauert, dann waren die zehn Bäumchen der Sorte "Apfel aus Grünheide" vergeben. "Mit so einem Ansturm haben wir nicht gerechnet", sagt Grünheides Ordnungsamtsleiter Nico Bauermeister. Am Donnerstag durften die ersten Bewerber ihre Gehölze in Empfang nehmen.