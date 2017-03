Geburtstagsparty mit Hirsch Hannibal

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Mit einem besonderen Programm feiert der Angermünder Verein Hirschschwimmen in diesem Jahr am 17. Juni Jubiläum. Genau zehn Jahre ist es her, dass Hirsch Hannibal erstmals in den Fluten des Mündesees von mutigen Schwimmern gejagt wurde. Die Idee entstand damals anlässlich der 775-Jahr-Feier der Stadt Angermünde, als unter dem Motto "Wir für uns" ganz viele Initiativen von Bürgern und Vereinen zu Bereicherung des Stadtjubiläums aus der Taufe geholt wurden. Das Hirschschwimmen war eine davon, die bis heute überlebt und sich immer weiter entwickelt hat. Aus der kleinen privaten Initiative um den Stadtführer Steffen Tuchscherer ist inzwischen ein anerkannter und sehr engagierter Verein geworden, der längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist. Ob das traditionelle Hirschschwimmen, Oster- oder Winterwanderung mit kniffliger Schatzsuche, spannende Schnitzeljagden oder Kinderfeste - die Mitstreiter um den Angermünder Wappenhirsch Hannibal als Maskottchen und Namensgeber des Vereins führen gerade Kinder und Familien auf spielerische und unterhaltsame Weise an die Geschichte der Region heran. Zum Vereinsjubiläum wird es nun das legendäre Hirschschwimmen durch den Mündesee in Anlehnung an die alte Angermünder Sage in einer neuen Variante geben, verrät der Vereinsvorsitzende Steffen Tuchscherer. Dabei wird das Hirschfest nicht mehr Teil des Angermünder Stadtfestes sein, sondern bereits am 17. Juni stattfinden. Der Nachmittag gehört den Kindern und der Familie mit einer großen Geburtstagstafel und vielen Überraschungen. Zur Hirschjagd starten die Jäger erst in den Abendstunden. Neu ist außerdem, dass das Schwimmen um eine Laufstrecke entlang der Promenade erweitert wird. Mit Leuchtstäben, Fackeln und Laternen sind die Strecken markiert. Für den neuen Duathlon wurde der neue Angermünder Verein "Xtreme Uckermark" als Partner gewonnen. Die erfahrenen Organisatoren um Erik Lupa, Marko Hönicke und Frederik Bewer werden das Jubiläum aktiv unterstützen. Zum Hirschtanz am Abend ist ein besonderer Gast eingeladen. "Mehr wollen wir noch nicht verraten, aber wir werden an diesem Tag den Mündesee zum Kochen bringen", verspricht Steffen Tuchscherer.