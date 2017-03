Großes Sommerfest am 8. Juli in Coschen

artikel-ansicht/dg/0/

Coschen (MOZ) Das Coschener Sommerfest mit dem Anglerverein und der Freiwilligen Feuerwehr soll in diesem Jahr am 8. Juli stattfinden. Darauf einigte sich der Ortsbeirat bei seiner Sitzung am Mittwochabend. "Auch das Aufstellen des Maibaums sowie des Weihnachtsbaumes soll es in diesem Jahr natürlich wieder geben", sagte Coschens Ortsvorsteher Edmund Henze. Wann das Familienangeln ausgetragen werden soll, ist hingegen noch offen.