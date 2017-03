Neuer Bürgermeisterkandidat im Rennen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der gebürtige Oranienburger Kevin Blüthgen möchte Bürgermeister werden. Der parteilose Einzelbewerber sucht noch Unterstützer, die im Bürgeramt für ihn unterschreiben. Politisch aktiv war der 35-Jährige bislang nicht. Aber er sieht Handlungsbedarf in seiner Heimatstadt.

Hat bisher selber noch nie gewählt: Kevin Blüthgen will Oranienburgs neuer Bürgermeister werden. © OGA/Klaus D. Grote

Ja, er habe sich die Bewerbung gut überlegt und wisse, dass es schwierig werde. Schon die Zahl von 72 Unterstützerunterschriften sei nicht einfach zu erreichen, sagt Kevin Blüthgen. "Aber ich will es versuchen." Er habe keine politische Erfahrung, aber er wolle dazu beitragen, dass sich Oranienburg gut entwickelt. Mit den bisherigen sechs Bewerbern sei er unzufrieden. "Darunter ist niemand, den ich wählen würde", sagt Blüthgen und gibt zu, dass er noch nie von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht hat, weil er sich nie von den Kandidaten angesprochen gefühlt habe.

Im Wahlkampf werde immer viel versprochen, aber nichts davon werde nach der Wahl umgesetzt, sagt der ehemalige Torhorstschüler, der nach der Schule bei Siemens in Berlin eine Ausbildung zum Elektriker absolvierte und heute im Property Management, der Gebäudeverwaltung, in Berlin beschäftigt ist. Er wolle es anders machen. Als vordringlich sieht der Vater eines fünfjährigen Sohns die Schaffung von Kita-Plätzen. "In der Stadtverordnetenversammlung wird über Schulküchen diskutiert, dabei wäre es wichtiger, erst mal genügend Kita- und Schulplätze zu errichten." Der Stadt werde weiteres Wachstum prognostiziert, doch schon heute würden die Betreuungsplätze nicht ausreichen, sagt er. Wie schwierig es sei, einen Kita-Platz für den damals einjährigen Sohn zu finden, habe er mit seiner Freundin selber erlebt. Selbst die Tagesmütter hätten keine freien Kapazitäten mehr, sagt Blüthgen, der unverheiratet ist, "aber mit Frau und Kind glücklich zusammenlebt".

Er traue sich durchaus zu, die Stadtverwaltung mit mehr als 600 Beschäftigten zu führen, selbst wenn "Teamleiter" seine bisher einzige Führungsposition war. Er wolle, dass Abläufe in der Verwaltung besser koordiniert werden. Er habe zum Beispiel erlebt, dass frisch sanierte Straßen in der Stadt für die Bombensuche wieder durchlöchert wurden oder dass unsinnige Kreisverkehre gebaut würden, zuletzt in der Wupperstraße.

Immerhin ist Kevin Blüthgen abgehärtet für den Sprung ins kalte Wasser. Als Mitglied von "Frostis Fun Crew" steigt er im Winter jeden zweiten Donnerstag in den Lehnitzsee und organisiert das Neujahrsschwimmen in der eiskalten Havel. Außerdem ist der frühere Rettungsschwimmer und Saunameister der Turm-Erlebniscity auch ehrenamtlich als Retter bei der Wasserwacht tätig. "Damit bewege ich ja auch etwas in meiner Stadt", sagt Blüthgen.

Beim Tough-Mudder-Hinderlislauf in Niedersachsen kämpfte sich der ehemalige Bundeswehrsoldat schon durch den Schlamm. Als "kühn und cool" wurden die Eisbader in dieser Zeitung im "Pro & Contra" am 7. Januar bezeichnet. Augenzwinkernd hieß es, dass in einer Zeit aufgeheizter politischer Diskussionen das Abkühlen bei eisigen Temperaturen letztlich zum Weltfrieden beitragen könnte. Kevin Blüthgen hat dieser Satz zum Nachdenken gebracht. Mit dem kühlen Kopf des Eisbaders wolle er es nun bis ins Rathaus schaffen.

Den Weg ins Schloss müssen nun zunächst mindestens 72 Unterstützer finden, die im Bürgeramt ihre Stimme für Blüthgen abgeben. Am Donnerstagnachmittag lagen drei Unterstützerunterschriften vor. Der parteilose Einzelbewerber Alexander Laesicke, dessen Liste seit 6. März und damit einen Tag länger als die von Blüthgen ausliegt, hat bisher 27 Unterstützer. Unterschreiben können wahlberechtigte Oranienburger. Allerdings darf jeweils nur für einen Bewerber unterzeichnet werden.

Unterschriften können bis zum 19. Juli abgegeben werden. Kandidaten müssen sich bis zum 20. Juli bewerben, teilt Ordnungsamtsleiterin Sylvia Holm mit. Die Wahl findet parallel zur Bundestagswahl am 24. September statt. Der Termin für eine mögliche Stichwahl ist drei Wochen später.

Neben den beiden parteilosen Einzelbewerbern kandidieren Jennifer Collin (SPD), Kerstin Kausche (CDU), Enrico Rossius (Linke), Heiner Klemp (Bündnis 90/Grüne) und Jan Radke (AfD) um das Bürgermeisteramt. Hans-Joachim Laesicke (SPD) kandidiert nicht erneut. Er ist bis zum Jahresende im Amt und kann dann auf 24 Dienstjahre zurückblicken.