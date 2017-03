Sauer über Baumschnitt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuglobsow (GZ) Unqualifizierte Baumschnitte, unnötige Fällungen - Matthias Gebauer, Revierleiter des Rheinsberger Schlossparks, weiß, wie Bäume gepflegt werden sollten. Er weist in einem Brief an Amt und Gemeindevertreter auf seiner Ansicht nach unsachgemäße Baumpflege vor allem in Menz hin. Die Antwort, die er vor einer Woche bekam, reicht ihm nicht aus.

Deshalb schilderte Gebauer seine Eindrücke am Mittwoch während der Stechliner Parlamentssitzung. Zuvor hatte Gemeindebürgermeister Wolfgang Kielblock (WG Heimatverein/Dollgower Bürger) die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft "Baum" vorgeschlagen. Gebauer hätte seine Mitarbeit zugesagt. Neben ihm sollen auch Fachmann und Menz' Ortsbeiratsmitglied Ralf Poltier (WG FFW Menz/Menzer Bürger) und natürlich die Verwaltung vertreten sein. "So dass wir hier zukünftig nicht mehr so viel über Bäume reden müssen", sagte Kielblock. Das Thema wird innerhalb des Amtes während beinahe jeder Gemeindevertretersitzung - nicht nur in Stechlin - angesprochen. Angesichts von 25 000 Bäumen im Amt kein Wunder, hieß es am Mittwochabend in Neuglobsow.

Matthias Gebauer geht es "um die Vermeidung von unnötigen Fällungen und um den Erhalt unserer Altbäume". Und Gebauer fragte ein weiteres Mal nach der Qualifizierung des Baumgutachters im Amt. "Was in Menz gemacht wurde, ist jedenfalls nicht fachgerecht." Die einzige qualifizierte Ausbildung für jemanden, der Bäume begutachte, sei der Fachagrarwirt für Baumpflege. Über einen solchen verfüge das Amt anscheinend nicht.

"Sie als Fachmann können Ergänzungen vornehmen", sagte Amtsdirektor Frank Stege auf Gebauers Kritik. Die Kompetenz des Baumgutachters infrage zu stellen, dem widersprach Stege aber. "Er hat ähnlich viel Ahnung wie Sie." Für Ergänzungen oder Kritik aus einer Arbeitsgemeinschaft heraus sei man aber natürlich offen. Ebenso wenig akzeptierte Stege, dass die Kompetenz des Amtswirtschaftshofes (AWH) angezweifelt wird. Seit 20 Jahren seien dessen Mitarbeiter mit der Baumpflege betraut und hätten gute Arbeit geleistet. Der entscheidende Punkt sei doch die Sicherheit der Bürger. Das Amt habe eine Verantwortung, und gerade die Robinie sei ein Baum, dem man häufig nicht ansieht, dass er nicht mehr standsicher ist. Die Fällung von Robinien war ein Beispiel, das Matthias Gebauer angeführt hatte. Auch Dollgows Ortsvorsteher Egon Brehe (WG Heimatverein/Dollgower Bürger) versicherte, die Zusammenarbeit mit dem AWH sei gut. "Keiner von uns will die Natur kaputtmachen." Die Sicherheit gehe aber vor. Man solle es mit dem Erhalt von Bäumen nicht übertreiben. "Wir können natürlich Geld reinpulvern, um Bäume 1 000 Jahre zu erhalten - und Spielplätze dafür nicht bauen." Das sei aber wohl kaum verantwortbar.

Brehe sagte auch, es fänden häufig Vor-Ort-Termine statt, bevor ein Baum gefällt wird - mit dem AWH, aber auch Fachleuten von der Forst. Dass sie diese Möglichkeit ebenfalls bekommen, versicherten auch Neuglobsows Ortsvorsteherin Kerstin Borret (WG Heimatverein Neuglobsow/Dagow) und Jörg Tiede (FFW Menz/Menzer Bürger).

Fünf bis sieben Minuten dauere ein Baumgutachten im Schnitt, sagte Gebauer auf Nachfrage des stellvertretenden Menzer Ortsvorstehers Poltier. Der erklärte daraufhin: Der Baumgutachter des Amtes Gransee und Gemeinden habe schlicht zu wenig Zeit für 25 000 Bäume. Das Personal aufzustocken, ist laut dem Amtsdirektor ausgeschlossen. Wann die Arbeitsgruppe startet, blieb offen.