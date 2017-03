Vorschläge für Verteilerkästen gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Briesen (MOZ) Die Bürger von Groß Briesen, Klein Briesen und Oelsen haben die Möglichkeit, sich an der Gestaltung der neu aufgestellten Telekom-Verteilerkästen für das schnelle Internet zu beteiligen. Gesucht werden Vorschläge für Motive, mit denen die Kästen im Anschluss von Graffitikünstlern angesprüht werden. Dies ist eines der Themen, die bei einer Einwohnerversammlung der drei Orte in Groß Briesen am Dienstag geredet wurde. Dazu eingeladen hatte Ortsvorsteherin Gabi Geppert auch den Bürgermeister der Stadt Friedland, Thomas Hähle. 16 Gäste waren der Einladung gefolgt.

Thomas Hähle informierte über abgeschlossene und geplante Reparaturen und Baumaßnahmen in den Ortschaften, Gabriele Geppert stellte eine "Wunschliste" vor und befragte Bürger, wo es deren Meinung nach in den Ortschaften Reparatur- und Verschönerungsbedarf gibt. Demnach wurde kritisiert, dass man im Zuge der Schachtungsarbeiten im vorigen Jahr in Oelsen nicht gleich auch die Gehwegbeleuchtung saniert hat. "Derzeit ist für Oelsen keine neue Gehwegbeleuchtung geplant", so der Bürgermeister. Hähle versprach, für den Ortsteil eine Kalkulation erarbeiten zu lassen und diese den Bürgern dann zur Kenntnis zu geben.

Zu den anstehenden Arbeiten gehört die punktuelle Ausbesserung der Gehwege in allen drei Ortsteilen. "Hier gibt es doch die eine oder andere Stolperstelle, die beseitigt gehört", so Gabi Geppert.

Die Ortsvorsteherin freut sich, dass es durch Sponsoring gelungen sei, eine neue Leinwand im Dorfgemeinschaftshaus anzuschaffen. Diese werde von der Feuerwehr betreut, die sie unter anderem zu Schulungszwecken einsetzten will. Der Einbau einer festen Beamer-Plattform sei ebenfalls vorgesehen.

Für Groß Briesen, Klein Briesen und Oelsen ist für dieses Frühjahr ein reges Dorfleben geplant. So gibt es an Ostern (17. April) im Dorfgemeinschaftszentrum von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr eine Feier. Am 7. Mai findet ein Tag für alle Generationen statt, an dem riesige Seifenblasen die Hauptrolle spielen werden.

Vorschläge für Verteilerkästen an Tel. 0172 6924401