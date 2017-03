Streit um Lanker Kriegerdenkmal

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Lanke (MOZ) Mahnmale für im Zweiten Weltkrieg gefallen Soldaten wurden zu DDR-Zeiten oft unter Denkmalschutz gestellt. Anders verhält es sich mit Gedenksteinen für die Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Der Lanker Ortsvorsteher Christian Schmidt will das ausnutzen und ein solches Mahnmal vom angestammten Platz verbannen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559925/

© MOZ/Hans Still

Kriegerdenkmal mitten im Ort: Seit 1920 erinnert der Stein an gefallene und vermisste Lanker.

Kriegerdenkmal mitten im Ort: Seit 1920 erinnert der Stein an gefallene und vermisste Lanker. © MOZ/Hans Still

Einen Beschluss des Ortsbeirates gibt es noch nicht dazu, aber im Dorf sorgt das Thema bereits für kräftige Diskussionen. "Ich finde das unmöglich! Und mit mir viele ältere Lanker. Wir haben die schwere Zeit damals miterlebt und fragen uns, ob diese Jahre jetzt vergessen werden sollen", reagiert eine ältere Lankerin, die ihren Namen aber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Der Lanker Gedenkstein ist ein mannsgroßer Findling mit Gravuren. Auf der Vorderseite ist ein Eisernes Kreuz zu sehen, darunter stehen die Kriegsjahre 1914 bis 1918. Auf der Rückseite finden sich 20 Namen gefallener und drei vermisster Lanker, eingraviert auf einer Gedenktafel. Darüber ist die Inschrift "unseren gefallenen Helden" zu lesen. Es ist offenkundig die Gesamtheit von Vorder- und Rückseite, die Ortsvorsteher Christian Schmidt zu folgender Aussage kommen lässt. "Meine Meinung ist, dass wir einhundert Jahre nach Kriegsende diesen Stein, der kein Grabstein und auch kein Mahnmal ist, auf den Friedhof umsetzen sollten." Und weiter: "Zur damaligen Zeit dienten diese Denkmäler nicht nur dem Gedenken, sondern auch einem überhöhten Nationalismus. Diese Art von Nationalismus sollten wir in einem politisch vereinten Europa begegnen."

Schmidt erkennt im Thema klar "eine politische" und im weiteren Sinne "eine gestalterische Dimension", denn aktuell wird gerade die Neugestaltung von Baggerberg und Schlossvorplatz diskutiert. "Der Stein soll nicht verschwinden, aber er soll nicht mehr an dieser Stelle stehen", erklärte Schmidt jüngst im Ortsbeirat. Und aus den Reihe der Gäste kam sogar die Idee, den Stein vielleicht "einfach an einer Waldkante aufzustellen". Ortsvorsteher Schmidt schlägt nun also den Friedhof vor.

Wer den Blick über den Lanker Tellerrand hinaus wagt, wundert sich angesichts dieser Diskussion stark. So entstand am Schreibtisch der Wandlitzer Kulturamtsleiterin Claudia Schmid-Rathjen eine zweiseitige Analyse mit Fakten und Einschätzungen zum Lanker Kriegerdenkmal. Sie kommt beispielsweise zur nahe liegenden Frage, ob ausgerechnet die Gemeinde Wandlitz nun mit der Schleifung von Denkmalen beginnen möchte, die sogar die DDR-Zeit unbeschadet überstanden haben. Seit 1920 steht das Denkmal am selben Standort. Kriegerdenkmale seien häufig Kinder ihrer Zeit. Und auch die "heroisierend wirkende Inschrift" sei dem Entstehungszusammenhang geschuldet. "Respekt vor der Geschichte und der Vergangenheit" fordert die Kulturamtsleiterin, die darüber hinaus zur Erkenntnis gelangt, dass die angestrebte Neugestaltung von Baggerberg und Schlossvorplatz sehr wohl gelinge kann, ohne den Stein anzufassen oder umzusetzen.

Die Kulturamtsleiterin gibt anhand der Einzeldenkmale Schloss, Kirche und Gutshof einen Umgebungsschutz zu bedenken, der auch bei Entscheidungen zum Stein von Belang sei.Zudem gehöre es zum Selbstverständnis der Gemeinde, "sensibel und verantwortungsbewusst" mit regionaler Baukultur und Erinnerungskultur umzugehen. "Eine Beseitigung oder Ortsveränderung des Lanker Kriegsdenkmals wäre ein Zeichen in die entgegengesetzte Richtung", heißt es eindeutig.

Der für Lanke zuständige Pfarrer Christoph Brust kennt das Thema ebenfalls, allerdings nicht durch offizielle Anfragen. "Offiziell wurde an uns noch nichts herangetragen. Aber der Gemeindekirchenrat wird sich mit dieser Thema in der nächsten Sitzung Ende März, Anfang April befassen", so Brust, der die gewünschte Umsetzung des Denkmal als "schwierig" bezeichnet. "Ich denke mir, dass wir einen behutsamen Umgang mit Denkmalen brauchen", gibt er zu bedenken. Zudem sei der Friedhof aufgrund seiner Höhenlage schwer erreichbar. "Man könnte auf die Idee kommen, der Gedenkstein soll dort versteckt werden", ahnt Pfarrer Brust.

Eines klares Statement zum Streitfall kommt von Vizelandrat Carsten Bockhardt (CDU), der im Barnim Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist. "Die Ehrung Gefallener hat für mich nichts mit Gesellschaftsordnungen zu tun. Es geht um das Gedenken dieser Opfer, egal ob zu Kaiser- oder Nazizeiten. Die Gefallenen waren Opfer ihrer Zeit. Und wir würden ja auch keinen Friedhof verlegen." Aus Sicht der Kriegsgräberfürsorge sei es daher eher nötig, bei der Neugestaltung von Baggerberg und Schlossvorplatz das Mahnmal einzubeziehen.

Ob die zuständige Bearbeiterin im Wandlitzer Bauamt diese Erwartung aufnehmen kann, bleibt abzuwarten. Landschaftsarchitektin Maria Pegelow beschäftigte sich jahrelang als freischaffende Planerin mit der Wandlitzer Freiraumgestaltung - nun ist sie Mitarbeiterin im Bauamt. Sie hält die Verlegung des Stein ausdrücklich für gut denkbar. "Es muss nicht diese präsente Stelle im Ort sein", sagte sie jüngst bei einem Vor-Ort-Termin.