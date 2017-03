Pflege-Azubis gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Cassandra Hein stellt Medikamente für Patienten zusammen. Schwester Kerstin Maczassek beobachtet die Handgriffe der jungen Frau, gibt einige Hinweise. Cassandra will Krankenschwester werden und hat die Ausbildung im Angermünder Krankenhaus fast beendet. Sie lernt im dritten Jahr den anspruchsvollen Beruf der Gesundheits- und Krankenpflegerin. Wenn sie die Prüfungen schafft, hat sie beste Chancen, von der GLG als Krankenhausträger übernommen zu werden. Cassandra ist eine von derzeit neun Auszubildenden in der Pflege im Angermünder Krankenhaus. Künftig sollen hier Stellen angeboten werden, sechs pro Jahrgang, berichtet Pflegedienstleiterin Annerose Prager, die sich mit der Verwaltungsleiterin Marita Schönemann und der GLG-Führung seit langem Gedanken macht, wie langfristig Fachkräftenachwuchs gesichert werden kann. "Es wird immer schwieriger, geeignete junge Leute zu finden und offene Stellen zu besetzen", gibt Annerose Prager zu, die seit 1997 den Pflegedienst im Angermünder Krankenhaus für die Abteilungen Innere Medizin und Psychiatrie leitet. Drängelten sich vor zehn Jahren noch jährlich bis zu 200 Schulabgänger um einen Ausbildungsplatz, sind es seit 2009 nur noch 40 bis 50. "Darunter sind allerdings viele, die die Voraussetzungen für diese anspruchsvolle Ausbildung gar nicht mitbringen, weil sie zu schlechte Noten gerade in den Naturwissenschaften haben, denen die Motivation und Sozialkompetenz fehlt oder die noch zu jung sind und die geforderten Nachtdienste ab dem 2. Ausbildungsjahr noch gar nicht machen dürften", gibt die Pflegechefin zu bedenken. Andererseits schraubt das Krankenhaus die Ansprüche herunter, gerade was den Zensurendurchschnitt betrifft, und versucht durch Praktika, Schulkooperationen, Patenschaften und zusätzliche Förderung Nachwuchs zu sichern und jungen Leuten eine Chance zu geben. "Viele Schüler haben in der 9. Klasse noch null Vorstellungen, was sie beruflich machen wollen. In einem Praktikum können sie die Vielfalt der Aufgaben und Arbeitsabläufe in der Pflege kennenlernen, den respektvollen Umgang mit Patienten, aber zugleich auch erfahren, welche Anforderungen und Belastungen der Beruf mit sich bringt", erklärt Annerose Prager. Auch Cassandra Hein hatte als Schülerin der Angermünder Ehm Welk-Oberschule mehrere Praktika im Krankenhaus gemacht, ehe sie sich für die Ausbildung entschied. "Wir bieten interessierten Jugendlichen neben den regulären Schülerpraktika zusätzlich die Möglichkeit, in den Ferien bei uns gegen ein kleines Entgelt zu arbeiten. Mit guten Praktikanten schließen wir persönliche Patenschaften ab, übernehmen sie in Ausbildung und begleiten und betreuen sie während dieser Zeit auch, wenn sie durch Schule oder Ausbildung in anderen Häusern der GLG lange Zeit abwesend sind, um den Kontakt zu halten und über Probleme auf dem Laufenden zu sein", so Annerose Prager.

Zusätzlich nutzt das Krankenhaus innerhalb des GLG-Verbundes auch den Zukunftstag am 27. April sowie die Ausbildungsmesse am 29. März in Eberswalde, um für medizinische Berufe zu werben und junge Leute zu interessieren.

"Die Bewerbersituation in der Ausbildung hat sich insgesamt stabilisiert. Und auch der Personalengpass in der Pflege entspannt sich. Wir gehen davon aus, dass wir 2017 alle Stellen besetzen können. Sie wurden jetzt unbefristet ausgeschrieben. Wir haben richtig gute Bewerbungen aus Schwedt und aus Berlin", gibt sich Annerose Prager zuversichtlich. Ein großes Hemmnis sieht sie jedoch darin, dass der verantwortungsvolle Pflegeberuf zu wenig attraktiv ist, sowohl in der fachlichen Wertschätzung im Vergleich zur Ärztelobby als auch in der tariflichen Vergütung. Das sei eine politische Aufgabe.