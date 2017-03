Sperrbezirke aufgehoben, Stallpflicht nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Mit den frühlingshaften Temperaturen wächst die Hoffnung der Hühnerhalter in der Region, dass die Vogelgrippe-Gefahr sinkt und die Restriktionen enden. Die ersten positiven Signale gibt es: Am Mittwoch hat der Landkreis die Geflügelpest-Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete um Neuhardenberg und Alt Tucheband aufgehoben. Am 21. März sollen auch der Sperrbezirk und das Beobachtungsgebiet um Lietzen aufgehoben werden, kündigt Amtstierarzt Dr. Ralph Bötticher auf Nachfrage an.