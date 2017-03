Altreetzer verteidigen Pokal

artikel-ansicht/dg/0/

Seilspringen war am Donnerstag ganz klarer Favorit in der Turnhalle der Grundschule Altreetz, sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen. 66 Sprünge schaffte die Fünftklässlerin Alicia Leticia Gampp von der Grundschule Prötzel in den vorgegebenen 30 Sekunden. Tobias Hunger aus der sechsten Klasse brachte es auf 60 Sprünge.

Sie traten beim 20. Hallensportfest der Grundschulen des Amtes Barnim-Oderbruch gemeinsam mit ihren Mitschülern gegen die Grundschulen aus Neutrebbin und Altreetz sowie gegen die Grundschulen aus den polnischen Städten Cedynia und Bogdaniec an. Die Grundschule Altreetz erreichte mit einer Gesamtpunktzahl von 714 den ersten Platz der Mannschaftswertung und konnte sich so den Pokal des Amtsdirektors sichern.

Die Oderland-Grundschule Neutrebbin landete in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz. Fünftklässlerin Amy Höhne bekam in ihrer Klassenstufe eine Medaille. "Ich bin jedes Jahr mit dabei", erzählte die Elfjährige. Sie würde sich selbst schon als sportlich bezeichnen, sagte sie. In ihrer Freizeit reitet sie und macht Leichtathletik. "Sport macht Spaß", findet Amy.

Ihre Freundin Gina-Marie Masche ist auch ein Ass in Sport. In der Schule hat sie die Note Eins und in ihrer Freizeit turnt sie gern draußen. "Ich mache manchmal Akrobatik oder sprinte hin und her", erzählte die Zehnjährige. Auch sie bekam eine Medaille in der Klassenstufe fünf.

Wieder mit dabei war die Grundschule aus Bogdaniec. Die achtjährige Gabrysia Gil nahm zum ersten Mal teil und hatte am meisten Spaß an Dreierhopp und Seilspringen. Ihre Schule konnte im vergangenen Jahr nicht kommen, obwohl sie in den Vorjahren schon ein paar mal mit von der Partie war. "Die Schule hatte kein Geld für den Bus. Wir müssen den selbst bezahlen", erklärte Sprachlehrerin Anna Moleda, die am Donnerstag auch zum Übersetzen mit dabei war.

Mit Händen und Füßen laufe ansonsten die Kommunikation, bestätigte Henry Christoph, Schulleiter in Altreetz. So eine Veranstaltung helfe den Schülern, über den Tellerrand zu schauen - einerseits nach Polen, andererseits innerhalb des Amtes. "Sonst lernen sich die Schüler erst in der Oberstufe kennen", erklärte der Schulleiter. Und natürlich werde so der sportliche Geist aufrecht erhalten.

Bewahrt wird in der Gastgeber-Schule nicht nur der sportliche Geist, sondern auch eine Siegestradition. "Seit mindestens zehn Jahren geht der Pokal immer nach Altreetz", sagte Henry Christoph. Geladen werde einmal im Jahr zum Hallenschulsportfest und einmal im Jahr zu einem Wettkampf, der draußen stattfindet. Der Schulleiter erläutert, dass die Klassenstufen drei bis sechs am Hallensportfest teilnehmen. Pro Schule treten in jeder Klassenstufe zwei Jungs und zwei Mädchen an. Sie sammeln für die Einzelwertung Punkte beim Dreierhopp, Schlängellauf, Medizinballstoßen, Seilspringen und bei der Hockwende. Die besten drei Mädchen und die besten drei Jungen pro Klassenstufe bekommen eine Medaille.

Aber auch gemeinsam wurden am Donnerstag Punkte gesammelt. Im letzten Wettkampf traten die fünf Schulen in einem Parcours gegeneinander an. Diese Punkte zusammen mit den Einzelwertungen ergaben das jeweilige Endergebnis der Schule. Hinter Altreetz und Neutrebbin konnte sich die Grundschule Prötzel platzieren. Die Schulen aus Bogdaniec und Cedynia belegten Platz vier und fünf, mit nur zwei Punkten Unterschied.