Unfall-Gefahr steigt Richtung Osten

Der 19. April 2016 war auf der A 12 ein schwarzer Tag. Innerhalb weniger Stunden ereigneten sich in Richtung Berlin gleich zwei schwere Unfälle. In den Morgenstunden war ein Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen, nachdem der Fahrer am Steuer eingeschlafen war. Wenige Stunden später fuhr ein Sattelzug auf einen anderen Lastwagen auf, der wiederum mit zwei weiteren Lkw zusammenstieß. An diesem Tag starben zwei Menschen, vier weitere wurden verletzt.

Insgesamt krachte es auf der A 12 im vergangenen Jahr 410 Mal, das sind 13 Unfälle mehr als 2015. Bei 42 Karambolagen wurden Menschen verletzt. Die Zahl der Toten (2) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht und auch die der Verletzten ist in etwa auf demselben Niveau geblieben. Bei 196 Unfällen waren Laster beteiligt, in 120 Fällen waren ihre Fahrer die Unfallverursacher. "Die Besonderheit der A 12 ist der hohe Anteil an Schwerlastverkehr", sagt Eberhard Heusterberg vom Bereich Verkehrsangelegenheiten der Polizeidirektion Ost. Laut Statistik der Bundesanstalt für Straßenwesen von 2015 - aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor - liegt er auf der Strecke zwischen 25,6 Prozent am Dreieck Spreeau und 42,4 Prozent am Grenzübergang. Zwei Drittel der Unfälle auf der A 12 ereignen sich laut Eberhard Heusterberg in Richtung Grenze - aufgrund dieser Tatsache wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h durch die Landesunfallkommission zunächst bis 2018 festgelegt. Als Unfallhäufungsstelle haben die Experten die Abfahrt Frankfurter Tor ausgemacht, die aus diesem Grund 2016 geschlossen wurde.

Auf der A 10 ist die Zahl der Unfälle um 43 auf 414 gestiegen, 70 Mal kamen Menschen zu Schaden. Ein Mensch starb, nachdem in der Nacht zum 20. Mai bei Freienbrink ein Transporter auf einen Schilderwagen aufgefahren war. 2015 war die Zahl der Toten auf der A 10 wesentlich höher - alle sechs verloren ihr Leben in einem Kleintransporter, der am Dreieck Barnim ungebremst in einen am Stauende stehenden Sattelschlepper gefahren war. Laster waren im vergangenen Jahr 142 Mal in Unfälle verwickelt, 103 Mal stellte sich heraus, dass die Fahrer die Verursacher waren. Allerdings liegt der Schwerlastanteil in diesem Bereich der A 10 nur bei maximal 18 Prozent, gemessen an der Anschlussstelle Erkner. Insgesamt wurden an dieser Stelle durchschnittlich 48427 Fahrzeuge pro Tag in beide Richtungen gezählt. Zum Vergleich: Die Messstelle in Fürstenwalde passieren im Durchschnitt täglich 38868 Fahrzeuge.

Hauptunfallursache auf der Autobahn ist nach wie vor ein zu geringer Sicherheitsabstand, gefolgt von Fehlern beim Überholen und überhöhter Geschwindigkeit. Als großes Problem bezeichnet Eberhard Heusterberg die zunehmende Unaufmerksamkeit und Ablenkung durch den Griff zum Smartphone.

Bei gezielten Kontrollen des Schwerlastverkehrs, unter anderem auf der A 12 an der Raststätte Kersdorfer See, stellen Sonderüberwachungsgruppen regelmäßig gravierende Verstöße fest. 2016 wurden von 8640 überprüften Lkw 3334 beanstandet, einige gleich in mehrfacher Hinsicht. Dabei haben vor allem Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten zugenommen.