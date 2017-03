Scharfe Locken und starke Blicke

artikel-ansicht/dg/0/

"Drei starke Frauen", hatte sich Elisabeth Alter im Rahmen der Brandenburgischen Frauenwoche eingeladen. Und weil "hinter jeder Politikerin auch eine Privatperson steckt", bemühte sich die Landtagsabgeordnete den Damen möglichst Persönliches zu entlocken.

So erfuhren die 50 Zuhörer, dass Cornelia Schulze-Ludwig ihre Mitschüler in der 6. Klasse bei Abwesenheit des Lehrers mit Matheaufgaben ruhigstellte, dass die in Briesen aufgewachsene Franziska Giffey ebenso Lehrerin werden wollte, das Studium jedoch auf Rat eines Arztes abbrechen musste - "mit meiner Stimme war ich nicht geeignet". In gewisser Weise, so Giffey, habe sich ihr Berufswunsch mit ihrem Bürgermeisteramt in Berliner Bezirk Neukölln nun doch verwirklicht. "Man muss wie ein Lehrer erklären können - vor allem was nicht geht."

Obwohl sie in Neukölln mit seinen 328000 Einwohnern für die Anliegen von wesentlich mehr Menschen verantwortlich ist als ihre Kolleginnen aus Storkow und dem Amt Odervorland, plagen Franziska Giffey dieselben Probleme. Wenn sie es bei einer 80-Stunden-Woche schaffe, drei Abende in der Woche mit ihrem Sohn zu verbringen, sei das gut. "Ohne den Rückhalt meiner Familie", stimmte Cornelia Schulze-Ludwig zu, "könnte ich das nicht machen." Mittlerweile sei ihre Tochter (15) froh, dass Mama abends nicht Zuhause ist. Doch als Chauffeur für die Tochter müssten die Großeltern noch immer regelmäßig einspringen.

Irgendwann wurde es Franziska Giffey dann zu bunt. "Ich dachte, wir reden mehr über Politik", gab die 38-Jährige den Startschuss für eine Fragerunde, die nicht nur die SPD-Politikerin selbst nutzte, um für ihre Partei zu werben. Auch das Publikum meldete sich eifrig zu Wort. Statt um den Karriereweg dreier interessanter Frauen ging es dann um Flüchtlinge.