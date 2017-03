Chipkarte für alle Flüchtlinge

artikel-ansicht/dg/0/

Flüchtlinge und Asylbewerber im Oder-Spree-Kreis haben auch bisher schon eine Gesundheitskarte bekommen - allerdings erst dann, wenn ihr Asylantrag bewilligt wurde, sie einer Arbeit nachgingen oder sich bereits 15 Monate im Kreis aufgehalten haben. Das betraf bisher 550 Menschen, die eine AOK-Gesundheitskarte besitzen. "Jetzt erhalten alle Flüchtlinge, die unserem Kreis zugewiesen wurden, eine Gesundheitskarte. Das sind derzeit noch weitere 630 Personen", erklärt Katja Kaiser, Leiterin des Amtes für Ausländerfragen und Integration. Dem Landkreis stehe es jedoch frei, in begründeten Fällen Flüchtlinge nicht bei der Krankenkasse anzumelden.

Der Kreis kooperiert dabei mit der Krankenkasse BKK-VBU. "Aufgrund eines Rahmenvertrages der Kassen mit dem Land Brandenburg wurde uns die BKK-VBU zugeordnet", erklärt die Amtsleiterin. "Wir sind aber sehr froh, dass die BKK-VBU mit Servicestellen in Frankfurt (Oder) und Eisenhüttenstadt in unserer Region vertreten ist und wir einen lokalen Partner haben." Doch sie hat auch einen Wunsch: "Schön wäre es, wenn auch in Fürsten- walde ein Service-Büro eröffnet würde, denn dort leben die meisten unserer Flüchtlinge und Asylbewerber."

Die Kosten der Gesundheitsversorgung für die Flüchtlinge werden zu 100 Prozent vom Land getragen, die Beitragszahler der BKK-VBU werden nicht belastet, heißt es. "Anfangs waren wir noch skeptisch, weil die Refinanzierung nicht klar war. Doch nun hat Brandenburg eine verbindliche Regelung auf Landesebene getroffen", so Katja Kaiser. Mit der Gesundheitskarte werde der Verwaltungsaufwand erheblich reduziert, denn bisher mussten ihre Mitarbeiter einschätzen, ob der Betreffende einen Behandlungsschein erhält, mit dem er berechtigt war, zum Arzt zu gehen. Aber auch die neue Gesundheitskarte gelte ausschließlich für Akutbehandlungen, nicht für Zusatzleistungen wie zum Beispiel physiotherapeutische Maßnahmen oder Zahnersatz. Diese Leistungseinschränkung ist für die Praxen auf den Chipkarten gekennzeichnet.

Mit der Gesundheitskarte sparen sich Flüchtlinge und Asylbewerber auch zusätzliche Wege zur Kreis-Behörde. Die sollen zumindest für die Anlaufstelle in Beeskow kürzer und durch die Konzentration der Behörde auch einfacher werden. Schon in der nächsten Woche zieht die Ausländerbehörde aus dem abgelegenen Schneeberger Weg in das Haus J der Kreisverwaltung in der Liebknechtstraße 13 (ehemaliges Schulgebäude). Dort arbeiten bereits die Mitarbeiter der Sachgebiete Unterbringung und Soziale Leistungen. "Flüchtlinge und Asylbewerber, die zu uns müssen, können das künftig alles zusammen erledigen und werden nicht von einer Stelle zur anderen geschickt", freut sich Katja Kaiser über die Verbesserung.

Wegen Umzugs bleibt die Ausländerbehörde vom 20. bis 24. März geschlossen. In dringenden Fällen ist die Behörde unter Tel. 03366 351327 von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Ab 27. März stehen die Mitarbeiter der Ausländerbehörde dann an dem neuen Standort in der Liebknechtstraße 13 in Beeskow zur Verfügung.