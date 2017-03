Nächtliche Bauarbeiten sorgen für Lärm

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auf der Bahnstrecke zwischen Eisenhüttenstadt und Wellmitz wird es Ende des Monats in einigen Nächten zu Ruhestörungen kommen. Nach Angaben der Stadtverwaltung Eisenhüttenstadt hat die DB Netz AG eine Ausnahmegenehmigung für lärmintensive nächtliche Instandhaltungsmaßnahmen an der Bahnstrecke erhalten. Dies betrifft die Nächte vom 24. bis 26. März sowie vom 31. März bis 2. April im Bereich von der Gubener Straße in Eisenhüttenstadt bis Wellmitz.