Zoo setzt auf Regen-Variante

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Im städtischen Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hat das Vorhaben des Eberswalder Zoos für Irritationen gesorgt, einen Indoorspielplatz zu bauen. Die Investition an sich wird allgemein gutgeheißen. Kritik gab es vor allem am Antragstext und am Informationsfluss.