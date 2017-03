Friedersdorfer Freudengesang

artikel-ansicht/dg/0/

Friedersdorf (MOZ) Zu ihrem ersten Konzert in diesem Jahr kommen Torsten Riemann und sein Chor Cantus Gaudia aus Bad Freienwalde am Sonnabend, ab 16 Uhr, in die Friedersdorfer Barockkirche.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559939/

Cantus Gaudia: Der von Musiker Torsten Riemann gegründete und geleitete Chor, bei dem die Freude am Gesang im Vordergrund steht, gibt am Sonnabend in der Barockkirche Friedersdorf ein Konzert

Cantus Gaudia: Der von Musiker Torsten Riemann gegründete und geleitete Chor, bei dem die Freude am Gesang im Vordergrund steht, gibt am Sonnabend in der Barockkirche Friedersdorf ein Konzert © Thomas Dresel

Bevor am Nachmittag die Konzertbesucher kommen, wollen die Gastgeber aus der Friedersdorfer Kirchengemeinde ihre Barockkirche heraus putzen: Ab 9 Uhr sind möglichst viele fleißige Helfer zum Frühjahrsputz in die Kirche eingeladen. In der gibt dann ab 16 Uhr der Chor Cantus Gaudia sein erstes Konzert in diesem Jahr. Unter dem Motto "Weil jeder singen kann, sich aber nicht jeder alleine traut" wurde der Chor, vom Texter, Komponisten, Sänger und Musiker Torsten Riemann im März 2014 gegründet. Riemann leitet den Chor seither.

"Cantus Gaudia" ist ein Chor, bei dem der Spaß am Singen im Vordergrund steht. Es gibt also keinen "akademischen" Anspruch. Die Chormitglieder müssen keine Notenkenntnisse haben, sondern lediglich Freude am Singen und gute Laune mitbringen.

Das Repertoire reicht von Schlagern, über Filmmusik, Volkslieder, Pop-Songs bis hin zu Eigenkompositionen des Chorleiters. Die Mitglieder dieser bunten Gruppe kommen aus Bad Freienwalde und Umgebung. Sogar aus Berlin nimmt ein Sänger den Weg zu Proben und Aufführungen auf sich.

Zum Konzert am Sonnabend werden Hits wie "Über Sieben Brücken musst du gehen", "Als ich fortging", "Yesterday", "Kling Klang" und andere Hits mehr zu hören sein. Die Freude an ihrem Gesang sollte ansteckend sein. "Cantus Gaudia" verspricht Spaß, gute Laune, aber auch den einen oder anderen nachdenklichen Moment.

Der Chor sucht übrigens weiterhin Sängerinnen und Sänger. Interessierte können sich unter Torsten@TorstenRiemann.de melden. Denn: Jeder kann singen - sogar wir!

Karten für das Konzert am Sonnabend zu 10, ermäßigt 8 Euro gibt es im Kunstspeicher Friedersdorf oder an der Abendkasse