Gedichtband über das Leben in Ratzdorf

Die Autorin ist als geborene Mathesius in Ratzdorf aufgewachsen. Seit fast zehn Jahren lebt sie im Nachbarort Breslack, ist also fest in der Region verwurzelt. In den vergangenen Jahren versuchte sie immer öfter, ihre Gedanken und Gefühle in Versen auszudrücken. Beim Novum-Verlag, der sich auf Neuautoren spezialisiert hat, fand sie die professionelle Hilfe, die für den Schritt in die Öffentlichkeit noch gefehlt hat.

Herausgekommen ist ein Büchlein mit 19 Gedichten, die Antje Selmert den Kindern ihrer Heimat widmet. Sie erzählen von der Schönheit der Natur, den Menschen, die hier leben und ihrem Kampf gegen das unberechenbare Wasser; aber auch von Traditionen und Geselligkeit. Gefeiert wurde schon immer gern in Ratzdorf. Die Fastnacht ist nach wie vor ein Höhepunkt im dörflichen Leben. Auch beim Dorffest treffen sich Jung und Alt, Bekannte und Freunde, die sich schon lange nicht mehr gesehen haben. Feinfühlig beschreibt sie zum Beispiel einen alten Mann, der sein Leben lang schwer gearbeitet hat.

Antje Selmerts Gedichte sind eine Liebeserklärung an ihre Heimat. Das Buch richtet sich an alle Menschen aus der Region, die ihre Heimat neu und vielleicht einmal anders (wieder-)entdecken wollen.

"Vom Land an der Mündung von Oder und Neiße", 46 Seiten, ISBN: 978-3-95840-272-0. Das Buch ist auch als E-Book für 8,99 Euro erhältlich.