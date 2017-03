Konzert mit besten Musikschülern

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der Freundeskreis Schloss Freienwalde und die Kreismusikschule Märkisch-Oderland laden am Sonnabend um 16 Uhr zum Vorbereitungskonzert für "Jugend musiziert" ins Teehäuschen ein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559941/

Dabei musizieren Marie Elise Eckert, Than Lam Danny Ha, Klaudius Nenke und Marlene Gellert als Violinen-Quartett, teilte Schulleiter Klaus-Peter Will mit. Begleitet werden sie von ihrem Lehrer Albrecht Rau. Sie spielen unter anderem Werke von Georg Philipp Telemann, Moritz Moszkowski und Istvan Szeleny. Lea Ringenberg, Luise Schmitz und Nelly Strehl präsentieren sich als Querflöten-Trio.

Ihnen folgt Jacob Eckert aus Falkenberg als Solist am Klavier. Er verbindet Klassik und Jazz, spielt Robert Schumann, George Gershwin aber auch Dave Brubeck: "Blue Shadows in the Street" sowie Errol Garner und Scott Joplin.

Nach der Pause tritt Klaviersolistin Franziska Gworek auf und spielt Werkle unter anderem von Dimitri Schostakowitsch und Fréderic Chopin. Den Abschluss bildet das Violin-Duo mit Fabian Dockhorn und Paula Siebert, das mit Vielfalt wie klassischen Stücken und Tango brilliert.