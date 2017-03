1. FCF will Zeichen setzen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mehr Frankfurter Fußball zeitgleich und auf heimischem Spielfeld geht schon fast gar nicht mehr. Am Sonnabend treten alle vier Mannschaften der Oberliga (14 Uhr), Landesklasse und Ostbrandenburgliga (jeweils 15 Uhr) zu Hause an, dazu kommen Partien in den unteren Ligen.

Der 1. FC Frankfurt kommt aus den roten Zahlen einfach nicht raus, will aber "bis zum Letzten um den Oberliga-Klassenerhalt kämpfen" - sagt Robert Fröhlich. Noch sei vieles möglich, um aus dem Tabellenkeller wegzukommen. "Deshalb wollen wir im heimischen Stadion gegen Anker Wismar ein Zeichen setzen", so der Trainer. Acht Runden lang sind die Frankfurter sieglos. Ob sich das ändert gegen den FC Anker, der fünf Runden ungeschlagen ist - Fragezeichen. Dennoch, so Fröhlich und sein Co-Trainer Ronny Pesch, könne die Mannschaft mit der kritischen Situation gut umgehen. Die Stimmung sei gut. "Das spürt man auch im Training mit 20 Mann. Nach knappen Niederlagen ist der Ärger groß, es macht sich eine kämpferische Trotzreaktion breit: Jetzt erst recht!"

Mit mehr Glück, mit dem letzten präzisen Pass und kühler Vollendung wolle man das Beste aus der Situation machen. Die vier Winterpausen-Zugänge hätten sich gut eingefügt, urteilt Fröhlich. "Sie sind auf dem Platz präsent. Aber so einer wie der Burghausen-Zugang Erdogan Pini, der bei dreizehn Einsätzen für Wismar zwölf Tore machte, fehlt uns", bedauert der Übungsleiter. Er weiß: "Die Mannschaft und ich müssen jetzt liefern. Der Verein und sein Umfeld haben bessere Resultate verdient."

Blau-Weiss Markendorf (3./31) will im zehnten Heimspiel auch gegen den FSV Luckenwalde II (13./14) seine Ungeschlagen-Serie (7-2-0) fortsetzen und den dritten Rang in der Landesklasse Ost festigen. "Wir messen die junge und spielstarke Regionalliga-Reserve nicht am Tabellenstand", macht Axel Geisler klar. "Wir werden versuchen, mit robustem Zweikampfverhalten und betontem Flügelspiel die Gäste zu beeindrucken", gibt der Trainer vor. Die Anwesenheit von Torjäger Michael Lange (15 Treffer), der beim jüngsten 0:1 in Beeskow pausieren musste, nährt Hoffnungen auf den achten Sieg am Apfelweg. Im Hinspiel hatte man sich 3:3 getrennt. Lange (zweimal) und Sergej Pavlenko hatten für Markendorf getroffen, Monga Ebwa gar dreimal für den FSV.

In der Ostbrandenburgliga kommt es zum Stadtderby zwischen Union Booßen und dem FC Union. Die Gastgeber sehen sich wie in den Vorjahren noch im Abstiegskampf verstrickt, sind seit acht Runden sieglos, konnten lediglich ein 1:1 gegen das abgeschlagene Schlusslicht Blau-Weiß Lebus erreichen. So kommt es zum Vergleich auf Augenhöhe, mit leichten Vorteilen für den Frankfurter Stadtrivalen. Der hat sich nach turbulenter Hinrunde mit Trainerwechsel und Neuaufbau zuletzt gefestigt, drei Siege in Folge eingefahren. Und im direkten Vergleich hat er noch nicht verloren (4-3-0), hatte sich allerdings im Hinspiel mit einem 1:1 begnügen müssen.

Der 1. FC Frankfurt II empfängt zur gleichen Stunde den gut gestarteten Aufsteiger VfL Steinhöfel und will sich für die höchste Saison-Niederlage aus dem Hinspiel (1:4) revanchieren. Und die Schützlinge von Klaus Herpel wollen so ihre beinahe makellose Heimweste (9-0-1) beibehalten. Auswärts allerdings ist Steinhöfel unter Coach Thomas Schmidt (34) nicht chancenlos (3-3-2), steht in dieser Bilanz sogar besser da als die Frankfurter (3-1-4). Da die 1. FCF-Mannschaft im großen Stadion um 14 Uhr gegen Oberligist Wismar beginnt, erwartet die "Zweite" in der 2. Halbzeit eine größere Kulisse auf Kunstrasen.

Die Tages-Spitzenspiele finden in Wiesenau gegen Seelow II und bei Erkner II gegen den FC Eisenhüttenstadt II statt.