Bloß nicht verlieren

K Strausberg (MOZ) Vor der Tür steht der 20. Spieltag in der NOFV-Oberliga. Die Fußballfans können sich in Strausberg auf ein Derby freuen. Victoria Seelow hat im Heimspiel den FSV Optik Rathenow zu Gast. Spielbeginn am Sonntag ist jeweils um 14 Uhr.

FC Strausberg gegen Germania Schöneiche - diese Partie verspricht Spannung. Für beide Mannschaften ist ein Sieg ungemein wichtig, denn sie hängen mittendrin im Abstiegskampf. Der 14. der Liga empfängt den 15.

Holger Ohde, Sportlicher Leiter beim FC Strausberg, hat ganz klar das Ziel für seine Mannschaft definiert: "Wir wollen und müssen gewinnen." Da geht auch Trainer Christof Reimann mit und sagt: "Ja, ganz klar, ein Sieg muss her. Das wird man aber in Schöneiche mit Sicherheit nicht anders sehen."

Ohde erinnert sich an Spiele gegen die Germania, die alle sehr knapp ausgegangen waren. Er sagt, dass sich mit Trainer Christian Gehrke die Philosophie bei der Germania ein wenig geändert hat. "Spielte Schöneiche früher aus einer verstärkten Abwehr heraus, ist heute doch mehr ein offensiver Charakter zu erkennen. Ganz ehrlich, das kommt uns ein wenig entgegen. Denn gegen spielende Mannschaften sehen wir immer besser aus." Trainer und Sportlicher Leiter beim FC Strausberg sind sich einig, dass vor allem der Schwung aus der zweiten Halbzeit der jüngsten Partie gegen Charlottenburg mitgenommen werden muss. Auch in puncto Kader können Ohde und Reimann fast nur Positives vermelden. Leichte Fragezeichen gibt es nur über dem Einsatz von Kapitän Sirko Neumann. Ansonsten sind Tim Bolte, Serbülent Ulutürk und eventuell auch Stürmer Krysztof Kucharczyk wieder mit dabei. Vor allem das Fehlen von Regisseur Tim Bolte wurde im Spiel gegen Charlottenburg doch deutlich.

Bei aller Brisanz im Abstiegskampf hat Trainer Reimann auch schon ein wenig das dann folgende Wochenende im Blick. "Ein Erfolg gegen Schöneiche wäre für das Selbstvertrauen der Mannschaft ungemein wichtig." Am 25. März geht es dann im Halbfinale des Landespokals gegen den Regionalligisten FSV Luckenwalde. Beginn der Partie ist 15 Uhr.

"Wir wollen gegen unseren direkten Kontrahenten im Kampf gegen den Abstieg etwas mitnehmen. Was wir auf jeden Falle vermeiden sollten - den Platz als Verlierer zu verlassen", sagt Germania-Trainer Christian Gehrke. Nach seinen Angaben hat die Mannschaft die 1:6-Schlappe gegen Hansa Rostock II abgehakt.

In Strausberg werden der Germania allerdings einige Spieler fehlen. Nico Klockzien muss die fünfte Gelbe Karte absitzen. Jonas Beyer hatte sich gegen Hansa das Knie verdreht und ist nicht einsatzfähig. Mannschaftskapitän Stephan Gill und Michael Laletin sind angeschlagen, Einsatz bei beiden fraglich. "Dennoch werden wir mit einer starken Mannschaft auflaufen und eine andere Leistung zeigen als zuletzt im Heimspiel", erklärt Gehrke.

Victoria Seelow erwartet am Sonntag den FSV Optik Rathenow. Gespielt wird auf dem EWE-Sportplatz (Kunstrasen) an der Robert-Koch-Straße 8. Für die Seelower ist das nach der Partie gegen VSG Altglienicke, es gab in Berlin eine 1:2-Niederlage, gleich der zweite Kracher in Folge. Rathenow kommt als Spitzenreiter zum Tabellensechsten Seelow und hat mit plus 34 das beste Torverhältnis aller Teams. 54 Tore haben die Rathenower auf dem Konto und Murat Turhan allein hat davon 24 erzielt. In Seelow kann man allerdings durchaus optimistisch sein, denn in Altglienicke hat die Mannschaft von Spieler/Trainer Sebastian Jankowski bewiesen, dass sie gegen die Großen der Liga durchaus mithalten kann. "Wir haben Respekt vor unserem Gegner, werden aber ganz sicher nicht in Ehrfurcht erstarren", sagt auch Team-Manager Jörg Schröder im Hinblick auf den Sonntag.

1. FSV Optik Rathenow 19 54:2041

2. SG Altglienicke 18 34:1739

3. SV Lichtenberg19 50:2036

4. Tennis Borussia Berlin 17 32:2030

5. FC Hertha 03 Zehlendorf 18 40:3030

6. Victoria Seelow 19 39:2928

7. FC Anker Wismar18 36:2728

8. FC Hansa Rostock II18 36:3826

9. FC Mecklenburg Schwerin 19 37:4126

10. Charlottenburger FC Hertha18 28:4025

11. SV Altlüdersdorf17 33:2723

12. Malchower SV19 32:5020

13. Grün-Weiß Brieselang19 25:4917

14. FC Strausberg 17 23:3815

15. Germania Schöneiche 18 21:3814

16. 1.FC Frankfurt 19 18:547