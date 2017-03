artikel-ansicht/dg/0/

New York (dpa) Ein Mann hat in New York eine Rettungssanitäterin mit ihrem eigenen Krankenwagen überfahren und getötet. Der 25-Jährige verletzte am Donnerstagabend im Stadtteil Bronx mit dem gestohlenen Wagen zudem eine Kollegin der Frau, wie der New Yorker Feuerwehrchef Daniel Nigro bei einer Pressekonferenz erklärte. Die beiden Rettungskräfte waren demnach auf dem Weg zu einem Einsatz, als ein Passant sie darauf aufmerksam machte, dass jemand auf der hinteren Stoßstange ihres Krankenwagens mitfuhr. Sie hielten daraufhin an, stiegen aus und sahen nach.