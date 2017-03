Verwaltung prüft Befangenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Im Februar hatten die Erkneraner Stadtverordneten beschlossen, für den Ausbau der Buchhorster Straße drei Abschnitte für die Erhebung von Straßenbaubeiträgen zu bilden. Wie Clemens Wolter vom Tiefbauamt nun im Fachausschuss am Dienstag erklärte, steht die Gültigkeit des Beschlusses in Frage. Der Grund: An der Abstimmung hatte sich Peter Catholy von der SPD beteiligt, der selbst in der Buchhorster Straße wohnt und dort Grundstückseigentümer ist. Darum werde jetzt eine mögliche Befangenheit Catholys bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung im April geprüft. Kann diese ausgeschlossen werden, gelte der Beschluss. Andernfalls müsste neu abgestimmt werden. Nach jetzigem Stand sei der Start der Baumaßnahme im August zu halten, im Juni soll es dazu eine Einwohnerversammlung geben, so Wolter.

Um solche Baumaßnahmen wie die in der Buchhorster Straße effektiver planen zu können und einen Überblick über Ausbaunotwendigkeiten zu erhalten, hatte die Linken-Fraktion im Ausschuss eine Beschlussvorlage eingebracht, mit der die Verwaltung beauftragt werden sollte, im zweiten Halbjahr einen Straßenzustandsbericht vorzulegen. Die letzte Bewertung der Straßen liege bereits fünf Jahre zurück, hieß es zur Begründung. Allerdings traf der Vorstoß auf wenig Gegenliebe und wurde mit sechs Nein- bei drei Ja-Stimmen abgelehnt.

Erik Nickel (CDU) verstand das Ansinnen der Beschlussvorlage nicht. "Fahren Sie doch durch Erkner und schreiben Sie die fünf Straßen auf, die hier noch nicht gemacht sind. Im Vergleich zu anderen Gemeinden stehen wir doch sehr gut da", sagte er in Richtung der Linken. Der sachkundige Einwohner Steffen Schorcht appellierte an die Verwaltung: "Lassen Sie uns an Ihrem Wissen teilhaben." Die Verwaltung wiederum argumentierte, dass Aufwand und Nutzen für eine solch detaillierte Auflistung in keinem Verhältnis stünden. Außerdem sei man nicht untätig, sagte Wolter. So werde gerade geprüft, wie sich eine Straßenzustandsbewertung in das vorhandene Geoinformationssystem der Stadt integrieren lasse.