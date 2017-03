Bauantrag fÃ¼r Markt ist gestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Ostkreuz in Beeskow wurde in den vergangenen Tagen Baufreiheit für den neuen Verbrauchermarkt geschaffen und Buschwerk beseitigt. Vor fünf Wochen ist der Bauantrag für den Markt beim Bauordnungsamt des Kreises eingereicht worden, sagt Rainer Hannemann, Chef der gleichnamigen Projektentwicklungsgesellschaft in Berlin. Zuvor mussten für die Investition der Flächennutzungs- und der B-Plan geändert und genehmigt werden. Da nur bis Ende Februar Bäume und Sträucher gerodet werden dürfen, sind die Arbeiten schon vor der Baugenehmigung erledigt worden, um keine weitere Zeit verstreichen zu lassen. "Denn unser großes Ziel ist es, den Markt im September dieses Jahres eröffnen zu können", sagt Rainer Hannemann. Er weiß, das das Ziel ehrgeizig ist. "Das Wetter ist schön, eigentlich könnten wir mit dem Bau schon loslegen." Zwei Generalunternehmen hätten sich bereits für die Errichtung des Marktes beworben. Beteiligt werden sollen auch regionale Firmen."Aber wir sind ja nur die Investoren und Entwickler", erklärt der Unternehmer, der nach vielen Jahren des Grundstückspokers und Insolvenzen nun Nägel mit Köpfen machen und 2,8 Millionen Euro investieren will. Mieter soll Netto werden.