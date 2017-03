Startschuss für Ruppiner Laufsaison

artikel-ansicht/dg/0/

Auftakt im März: Für viele Ruppiner beginnt die Saison 2017 mit dem Neuruppiner Burgwall-Lauf. Am Sonnabend steht dessen 16. Auflage an. Der Startschuss erfolgt um 11 Uhr.

Im Vorjahr wurde diese Marke mit 89 knapp verfehlt. "Wir hoffen, dass uns der angekündigte Regen zum Wochenende nicht trifft. Da glaube ich mal ganz fest an den Wettergott, dass er schützend seine Hand über unsere Veranstaltung hält", erhält sich Ralf Reichel die Vorfreude. Der Startschuss ertönt am Sonnabend um 11 Uhr. Über drei, acht und 15 Kilometer können die Läufer auf die Strecke gehen. Über acht Kilometer kann zudem gewalkt werden.

"Mit 70 Voranmeldungen sind wir zufrieden", so Reichel. "Das stimmt uns zuversichtlich, dass wir die hunderter Marke wieder einmal erreichen können." Die Teilnehmer sollten bis spätestens 30 Minuten vor dem Start vor Ort sein, um das Anmelde-Prozedere rechtzeitig abschließen zu können. "Gute Laune sollten sie auch mitbringen, und warm angezogen sein", empfiehlt Reichel. Er selbst ist die Strecke am Mittwoch abgelaufen. "Alles ist frei, die Strecke markiert, so dass sich keiner verlaufen kann." So einen Fall gab es nämlich auch schon einmal. In Wustrau verirrte sich ein Läufer. Reichel: "Das soll nicht mehr passieren."

Aus einem ganz anderen Grund wird die Organisations-Crew der LG Neuruppin am Sonnabend ein besonderes Auge auf Stefan Schulz werfen. Denn Triathlet Schulz ist aktuell in brillanter Frühform, weiß Ralf Reichel. "Ich traue ihm daher zu, dass er den Streckenrekord über 15 Kilometer knacken kann." Im Vorjahr war der Zühlener als Sieger mit 58:06 Minuten zwar unter der Stunden-Marke geblieben, mit Blick auf die Zeit von Rekordhalter Ronald Hampe fehlten ihm aber knapp eineinhalb Minuten. Nicht allzu viel also.

Die Wittstockerin Anja-Grothe Kraft, Rekordhalterin über 15 Kilometer und letztjährige Siegerin über acht Kilometer (36:45 Minuten) hat bisher (noch) nicht gemeldet. Mit der in Rheinsberg beheimateten Viktoria Zickert wird der LC Dosse aber voraussichtlich die älteste Teilnehmerin stellen. Sie steht auf der einsehbaren Starterliste auf der LG-Homepage.

Auch die 16. Auflage des Burgwall-Laufes wird einmal mehr durch das Frühlingsfest vom Autozentrum Treskow flankiert. Das garantiert ein buntes Rahmenprogramm. Ähnlich bunt wie die Medaillen, die in diesem Jahr jedem Teilnehmer um den Hals gehangen werden. Reichel: "Für die Siegerehrung haben wir uns auch etwas Neues einfallen lassen. Diesbezüglich haben wir einen schöneren Rahmen gefunden."

Streckenrekorde seit 2012:

15 km (2015)

Herren:

Ronald Hampe (LG Neuruppin) 56:35 min

Damen:

Anja Grothe-Kraft (LC Wittstock) 1:13:45 h

8 km (2014)

Herren:

Theo Testlauf28:39

Damen:

Simone Oester (AVUS Berlin) 34:37

3 km (2013)

männlich:

Maximilian Heise (Sportclub Laage)11:41

weiblich:

Thea Jerke (Evi Neuruppin)12:50

Weitere Informationen und eine Möglichkeit der Anmeldung auf www.laufgemeinschaft-neuruppin.de.