Gehwegplatten in Nationalfarben

Gerd Ulrich Herrmann, bis Oktober 2015 Leiter der Gedenkstätte, hat sein Unverständnis über die denkmalrechtliche Erlaubnis bei der Gestaltung des oberen Weges am Denkmal zum Ausdruck gebracht. "Dort ist eine rund zehn Meter lange Deutschlandfahne durch das Verlegen von Gehwegplatten entstanden. Bezahlt mit Mitteln eines russischen Konzerns. Mehr Symbolhaftigkeit kann man wohl nicht darstellen. Das erlaubt der Landeskonservator und beim humanistischen Anliegen den Toten ihren Namen zugeben, verweigert er sich", schreibt der langjährige Gedenkstättenleiter.

Tatsächlich ist dieser Weg in den Farben schwarz, rot und gelb sowie grau gepflastert worden, so dass der von Gerd-Ulrich Herrmann beschriebene Eindruck einer überdimensionierten Fahne entsteht. Allerdings finden sich diese Farben der Betonplatten, wenn auch stark verwittert, überall im Außengelände der Gedenkstätte. Und zwar rings um den Hügel ebenso wie auf der Fläche mit der sowjetischen Kampftechnik. Dort allerdings wurden die vier zudem wesentlich blasseren Farben so gemischt, dass eher der Eindruck von Tarnung als von Nationalfarben entsteht. Schließlich sollte, so das ursprüngliche Gedenkstättenkonzept, das heutige Museum eine Nachbildung des einstigen Gefechtsstandes bei Reitwein darstellen, von wo aus die Schlacht um die Seelower Höhen gelenkt worden war.

Keine Demonstration neu erwachenden Nationalstolzes, sondern die Auflage des Denkmalschutzes habe dazu geführt, dass der obere Gehweg jetzt so aussieht, erklärte Gedenkstättenleiterin Kerstin Niebsch. Die Einrichtung, die sich jetzt wieder in Hoheit der Kreisverwaltung befindet, habe keine andere Möglichkeit, als die damit gegebenen Auflagen zu erfüllen.

Allerdings haben die Farben, die heute gebräuchlich sind, um Gehwegplatten einzufärben, eine ganz andere Wirkung, als zu DDR-Zeiten. Statt in erdigen Tönen erscheinen die Platten jetzt strahlend. Sie anders anzuordnen sei nicht möglich gewesen, weil sie vorher auch farblich getrennt in Reihe lagen, so Kerstin Niebsch. Das könne auch in Zukunft noch für Verwunderung sorgen. Denn die gesamte Außenanlage werde demnächst für rund 1,6 Millionen Euro einer gründliche Erneuerung unterzogen. Dabei werden die alten Gehwegplatten zwar grundsätzlich wiederverwendet, so weit das geht. Aber die Farben werden die beschriebene Wirkung haben.

Tobias Seyfarth - dem Leiter des Schulverwaltungsamtes untersteht jetzt die Gedenkstätte - rechnet damit, dass noch in diesem Jahr mit den Arbeiten begonnen werden kann. Das Landesbauamt hat die Bauunterlagen geprüft. In etwa fünf Wochen könnte der Bewilligungsbescheid für die Fördermittel kommen, so dass dann die Ausschreibungen vorbereitet werden. Größtes Projekt ist die Regenentwässerung für das gesamte Areal. Zudem werden die Zugänge zum Mehrzweckgebäude mit den Toiletten und zur Freifläche barrierefrei gestaltet und der Aufgang zum Hügel abgeflacht.