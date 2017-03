Zahl der Wildunfälle steigt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1559953/

Es ist ein trauriges Bild. Ein Fuchs liegt überfahren am Straßenrand, in der Kurve einer Landstraße. Der Fahrer hatte das Tier wohl zu spät kommen sehen. Überfahrene oder regelrecht plattgefahrene Tiere sind immer wieder auf den Straßen zu sehen. Dabei sollte man Wildunfälle melden, nicht zuletzt im eigenen Interesse. "Nach einem Zusammenstoß mit einem Tier hat das Auto sicherlich irgendwo einen Schaden abbekommen, selbst wenn man ihn nicht sieht", gibt Bärbel Cotte-Weiß, Sprecherin der Polizeidirektion Ost, zu bedenken. Die Versicherung frage nach einem Protokoll der Polizei.

Kommt es also zum Wildunfall, sei unbedingt die Polizei zu rufen. "Diese gibt dem Jagdpächter Bescheid, wo das Tier liegt. Er muss es dann abholen", erklärt die Polizeisprecherin den Ablauf. Dies sei auch für die sogenannte Nachsuche wichtig, sagt Eberhard Luft, Leiter der Landeswaldoberförsterei Chorin. Wenn ein Tier also angefahren wurde und sich verletzt durch den Wald schleppt, wird es von seinen Leiden erlöst und erschossen.

Tote Tiere auf der Straße seien zu melden, so Eberhard Luft. "Vielleicht kennt derjenige den örtlichen Förster oder Jäger. Oder er ruft in der Gemeindeverwaltung an. Diese wissen, wer zuständig ist", sagt er. "Auf keinen Fall darf man das Tier selbst einstecken, das wäre Wilderei." Sie zur Seite räumen sei in Ordnung, sie verbuddeln hingegen nicht. Mitnehmen und verzehren sei sogar eine Straftat. Außerdem seien die Körper so sehr verletzt, dass sie nicht mehr für den Verzehr geeignet seien. "Wir entsorgen sie dann ordnungsgemäß", erklärt er. Deshalb sei es wichtig, die Stelle so gut es geht zu beschreiben.

Mit der etwas späteren Dämmerung in der jetzigen Jahreszeit haben vermehrte Wildunfälle nicht unbedingt zu tun, sagt Eberhard Luft. "Wildunfälle nehmen bei der Zeitumstellung zu", erklärt er. Die Tiere brauchten ein bis zwei Wochen, um sich an den Berufsverkehr zu einer für sie ungewohnten Zeit zu gewöhnen.

"Der Verkehr ist der größte Jäger", sagt Eberhard Luft. Die Zahlen der Polizeiinspektion Märkisch Oderland belegen das. Von den 6032 Verkehrsunfällen, die 2016 im Landkreis registriert wurden, waren 1413 Wildunfälle. Das sind 32 mehr als noch im Jahr davor. Wildunfälle würden etwa ein Fünftel der registrierten Unfallzahlen ausmachen, heißt es von der Polizeidirektion Ost.

Zwar versuche man mit Reflektoren oder anderen Methoden wie Geruchsmitteln die Tiere davon abzuhalten, auf die Straßen zu laufen. "Das funktioniert aber nur sehr eingeschränkt", gibt Eberhard Luft zu. Aber auch der Autofahrer kann etwas tun: Langsamer fahren, vor allem in der Dämmerung und nachts. "Das Wild steht blitzartig auf der Straße. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit hat man da keine Chance mehr", gibt er zu bedenken. Ein ausgewachsener Rothirsch könne 120 Kilogramm wiegen. "Wenn man mit 100 Stundenkilometern das Tier trifft, ist das so, als ob man gegen eine Wand fährt. Das sollte man nicht unterschätzen." Hupen bringe nur bedingt etwas. Eberhard Luft rät dazu, abzublenden und so gut es geht zu bremsen.

"Auf keinen Fall ausweichen", sagt auch Bärbel Cotte-Weiß. "Die Schäden und Verletzungen, die entstehen, wenn man an einen Baum prallt, sind viel schlimmer, als wenn man das Tier erwischt."