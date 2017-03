Wald aufräumen mit acht PS

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Mit Rückepferden sind am Donnerstag die abgeholzten Stämme im Stadtforst zwischen Wohngebiet Hegermühle und S-Bahn zu den Abholstellen bugsiert worden. Dort übernehmen in Kürze Maschinen. Stadtforst-Werkleiter Heiko Wessendorf kündigte noch einen weiteren Einsatz "für die Optik" an.

Für die Truppe von Mario Kaufmann aus Eberswalde war der Auftrag aus dem Strausberger Stadtforst ein eher kleiner Fisch. Ungefähr drei Hektar groß ist die Fläche an der S-Bahn-Linie zwischen Garzauer Straße und Handelscentrum, sagte Wessendorf. Die "Rücker" beackern sonst eher das Zehn- bis 20-fache, wie Kaufmann erläutert.

Acht Pferde hatte er in Hegermühle dabei, rheinisch-deutsche Kaltblüter, belgische Kaltblüter und französische Percherons, die gerade angelernt werden. Die Ausbildung dauere in der Regel zwei Jahre, sie könnten aber schon früher mit eingesetzt werden, erklärt der Barnimer. Das Besondere an den Rassen: Sie können bis zum Anderthalbfachen ihres Körpergewichts schleppen, auf kurze Strecken auch mal mehr als eine Tonne. Bei einem speziellen Wettbewerb für Kaltblüter in Brück bei Beelitz hätten seine Tiere die ersten drei Plätze gemacht, sagt er stolz.

In Strausberg war die Herausforderung hingegen gering, weil viel dünne Stämme zur "Rückegasse" zu ziehen waren, auf der dann Maschinen zum Einsatz kommen. "Wir haben hier minderwertige Sortimente, viel schwaches und krummes Holz und zum Teil faule Kiefer. Da geht kaum was an Sägewerke, das meiste ist Industrieholz", verkündet Wessendorf.

Anspruchsvoller als die Holzmengen war für die Rückekolonne womöglich, die Pferde ruhig zu halten, wenn in der Nähe Kinder lärmen. Der Förster hatte umliegende Kitas von der Aktion informiert. Und insbesondere Mädchen und Jungen aus dem Spatzennest am Marienberg suchten den Kontakt. Wer sich traute, durfte die Hengste auch mal streicheln.

Wessendorf verwies noch einmal darauf, dass die "Durchforstung" nicht aus wirtschaftlichen sondern aus Sicherheitsgründen erfolgt sei. Vermutlich sei seit dem Bau des benachbarten Wohngebiets in dem Waldstück forstwirtschaftlich nichts passiert. Mittlerweile war aber das Buchen"dach" so dicht geworden, dass darunter immer mehr Äste abgestorben waren und eine Gefahr für Spaziergänger darstellten. Da nicht mehrmals im Jahr Totholz ausgeästet werden sollte, habe man sich zu der forstlichen Aktion entschlossen, so der Stadtförster. Durch die werde dem verbleibenden Bestand Raum und Licht gegeben, so dass der sich besser entwickeln könne.

Wie er weiter sagte, seien die Anwohner per Aushang informiert gewesen. "Es war klar, dass das Fragen aufwirft. Wir haben viel Identifikation mit dem Wald hier festgestellt", berichtet er. Aber weil die Hintergründe erklärt wurden, habe es kaum Kritik gegeben. Dass Pferde eingesetzt wurden, hänge mit den Gegebenheiten zusammen.

Wessendorf kündigte an, dass man in dem Waldstück von der üblichen Praxis abweiche, nur die Stämme herauszuholen. Auch das Kronenmaterial werde noch entfernt. "Das dient nur der Optik, nicht dem Wald", stellte er mit Hinweis auf den Nährstoffkreislauf fest. Ansonsten passiere das nur auf Flächen, auf denen im Anschluss Pflanzungen vorgesehen sind. Etwas Reisig werde liegen bleiben, aber in ein paar Wochen sei alles Grün, so dass es nicht mehr auffallen werde. Auch das "Kronendach" werde sich wieder nach ein paar Vegetationsperioden schließen, ist er sicher. "Der Wald braucht aber ein bisschen länger als der Rasen im Garten."