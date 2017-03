Firmenpleiten nehmen deutlich zu

artikel-ansicht/dg/0/

Die gute Nachricht zuerst: Die Zahl der Privatinsolvenzen ist im vergangenen Jahr gegenüber 2015 in Oberhavel kräftig gesunken. Dennoch liegt Oberhavel im Landesvergleich an zweiter Stelle. Die meisten Verbraucherinsolvenzen gab es in Märkisch-Oderland mit 284 Anträgen und Forderungen in Höhe von 10,4 Millionen Euro. Dann folgt Oberhavel mit 209 Anträgen und Forderungen in Höhe von 8,5 Millionen Euro. Im Jahr zuvor lag diese Summe sogar bei rund 13 Millionen Euro und 253 Anträgen auf Privatinsolvenz.

Zu den Hauptgründen für eine Pleite im privaten Bereich gehören unter anderem "Trennung, Scheidung und Tod des Partners sowie ein längerfristiges Niedrigeinkommen", erläutert André Schultz von der Schuldner- und Insolvenzberatung des Märkischen Sozialvereins Oberhavel.

Während im privaten Vergleich die Zahl der Insolvenzen zurückging, steuerten 2016 deutlich mehr Chefs aus Oberhavel ihr Unternehmen ins Aus als 2015. Landesweit führt auch hier Märkisch-Oderland mit 48 Anträgen und Forderungen in Höhe von 27 Millionen Euro die Negativliste an. In Oberhavel wurden vergangenes Jahr 47 Unternehmensinsolvenzen registriert. Doch die Forderungen lagen mit 36,4 Millionen Euro deutlich höher als in Märkisch-Oderland. Damit hat sich Oberhavel gegen den Landestrend entwickelt.

Für Brandenburg wurde nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 2016 der niedrigste Schuldenstand seit mehr als 20 Jahren erreicht. Zwar wurden in Brandenburg 522 Insolvenzverfahren gegen Unternehmen gezählt, das waren 21,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Forderungen sanken deutlich auf 219,1 Millionen Euro. In Oberhavel stieg hingegen die Schuldenforderung von 9 Millionen Euro 2015 um das Vierfache im vergangenen Jahr an.(Kommentar + Seite 2)