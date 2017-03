60 glückliche Ehejahre

artikel-ansicht/dg/0/

Grubo (MZV) Das Diamantene Ehejubiläum von Christa und Hugo Walz am Mittwoch in Grubo war deutlich sichtbar. Die Kinder der Eheleute hatten sich in Sachen Dekoration ordentlich ins Zeug gelegt und damit gleichzeitig den vielen Gratulanten den Weg zum Jubelpaar gewiesen. Am Gartenzaun tanzten die Luftballons, am Gartentor prangte ein großes Herz - mit Bildern der Eheleute, die sie am Tag der Grünen, der Silbernen und der Goldenen Hochzeit zeigen, und um die Haustür wand sich, alten Traditionen folgend, eine fein gebundene Girlande. Die 60 Ehejahre der beiden Ruheständler nahmen jedoch nicht nur Familie, Verwandte und Freunde zum Anlass, um zum Gratulieren vorbei zu schauen. Zu den Gratulanten gehörten auch Grubos Ortsvorsteher Uwe Meyer, Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf und, stellvertretend für den Landkreis Potsdam-Mittelmark und das Land Brandenburg, Evelyn Vogel. Das Glückwunschschreiben von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke las Evelyn Vogel dem Jubelpaar später an der Kaffeetafel vor allen Gästen vor. In den Glückwünschen aus der Landeshauptstadt heißt es unter anderem: "Sie können auf einen langen gemeinsamen Lebensabschnitt zurückblicken, in dem es viele frohe und glückliche, aber wohl auch sorgenvolle Stunden gab. Dies alles haben sie in fester Verbundenheit und gegenseitigem Vertrauen gemeistert. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen frohe und erlebnisreiche Stunden im Kreise ihrer Familie und Freunde sowie beste Gesundheit und viele glückliche Stunden auf Ihrem weiteren Lebensweg."