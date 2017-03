artikel-ansicht/dg/0/

Da laut Warteliste im Laufe des Jahres weitere Kinder aufgenommen werden, wird es in den Kitas zunehmend enger. Grund genug für die Verwaltung, den Kita-Bedarfsplan für die Jahre 2018 bis 2022 fortzuschreiben. Die Zahlen und sich daraus ableitende Überlegungen wurden den Mitgliedern des Sozialausschusses am Mittwoch als Diskussiongrundlage zur Verfügung gestellt. Denn in der Perspektive muss die Stadt auf die zu erwartenden steigenden Betreuungszahlen reagieren.

Laut Statistik des Einwohnermeldeamtes waren zum 31. Dezember 2016 insgesamt 420 Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren mit Hauptwohnsitz in Liebenwalde und seinen Ortsteilen gemeldet. Von diesen werden 298 im Gemeindegebiete betreut, 68 im Krippenbereich (ein bis drei Jahre), 100 im Kindergarten (drei bis sechs Jahre) und 130 im Hort (erste bis vierte Klasse). Nicht berücksichtigt sind in der Statistik die Pflegekinder, die vorübergehend in Pflegegruppen oder in Pflegefamilien leben, da sie am Hauptwohnsitz angemeldet sind.

Betreut werden die Kinder in den drei Kindereinrichtungen der Stadt sowie in Tagespflegestellen. Laut Aufnahmekapazität stehen in der Kita "Mühlenseekids" in Liebenwalde 154 Plätze zur Verfügung. Zum 31. Dezember 2016 waren 142 Plätze belegt, was einer Auslastung von 92,2 Prozent entspricht. 55 Plätze stehen in der Kita "Havelmäuse" in Neuholland zur Verfügung. Belegt waren zum 31. Dezember 2016 davon 45, das entspricht einer Auslastung von 81,82 Prozent. Im Ortsteil Hammer gibt es in der Kita "Kuhpanzwichtel" 30 Plätze, von denen 29 zum 31. Dezember belegt waren und damit ein Auslastungsgrad von 96,67 Prozent erreicht war.

Des Weiteren gibt es vier Tagespflegestellen mit einer Kapazität von 19 Plätzen, von denen 13 belegt sind.

Die 2016 erreichte Geburtenzahl von 41 Kinder für die Planungen des Zeitraums von 2018 bis 2022 zugrunde gelegt, ergibt sich eine Zahl von 417 bis 451 Kindern, die in Liebenwalde künftig betreut werden müssen. Daraus leitet die Verwaltung für diesen Zeitraum einen Fehlbedarf von 28 bis 56 Plätzen ab, auf den reagiert werden muss.

Von Vorteil für die Stadt ist, dass bislang in keiner der Einrichtungen mit einer Ausnahmeregelung gearbeitet wird. Insofern gibt es einen Kapazitätspuffer, mit dem kurzfristig der steigenden Kinderzahl begegnet werden kann. Langfristig muss jedoch über eine Erweiterung der Einrichtungen nachgedacht werden. Als Grundlage für die Diskussion schlägt die Verwaltung vor, die Hortbetreuung aus den Kitas herauszulösen und diese in der Perspektive an der Grundschule zusammenzufassen. Denn dort befindet sich gleich nebenan das ehemalige Gebäude der Oberschule, das die Stadt zu einem Gemeinschaftshaus entwickeln möchte. In einem Teil könnte der Hort unterkommen. Für die Betreuung könnten die Arbeitsgemeinschaften an der Grundschule sowie der neu geschaffene Spielplatz genutzt werden. Im Gegenzug wäre es damit möglich, die freiwerdenden Platzkapazitäten in den drei Kitas für die Betreuung der Krippen- und Kindergartenkinder herzurichten.