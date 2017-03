Fürstenberger feiern Erfolge

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg (GZ) Alle Fürstenberger Tischtennisfans kamen kürzlich auf ihre Kosten: Das TTV-Team gewann das wichtige Abstiegsduell in der Landesliga gegen Rot-Weiss Werneuchen, und auch die "Dritte" und "Vierte" konnten in ihrer jeweiligen Liga die Abstiegsränge verlassen. In der Endrunde des Pokalturniers des Tischtennis-Verbands Brandenburg (TTVB) belegte der TTV in der "A-Klasse" zudem Platz zwei.