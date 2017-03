Wohnungsbau erreicht Rekordniveau

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden (MOZ) In Deutschland werden so viele Wohnungen gebaut wie seit acht Jahren nicht mehr. Dank niedriger Kreditzinsen und dem Bedarf an Flüchtlingsunterkünften wurden 2016 deutlich mehr Baugenehmigungen erteilt als ein Jahr zuvor. Laut Experten reicht das aber längst nicht aus.

artikel-ansicht/dg/0/1/1559965/

Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 375 400 Wohnungen genehmigt. Das waren 66 700 mehr als 2015, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Zuwachs beträgt damit fast 22 Prozent. "Die im Jahr 2009 begonnene positive Entwicklung setzte sich somit auch im Jahr 2016 fort", erklärte die Behörde. Eine höhere Zahl an genehmigten Wohnungen hatte es zuletzt im Jahr 1999 gegeben _ damals waren es 440 800 gewesen.

Allein 316 600 Genehmigungen entfielen im vergangenen Jahr auf Neubauwohnungen, wie es weiter heißt. Ein starker Zuwachs zeigte sich dabei vor allem in Mehrfamilienhäusern (+26,6 Prozent) und Zweifamilienhäusern (+13,2 Prozent). Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser blieb dagegen unverändert. Die Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen haben sich binnen Jahresfrist sogar mehr als verdoppelt - auf 13 100. Zu dieser Kategorie zählen unter anderem Unterkünfte für Flüchtlinge.

Auch im Land Brandenburg zeigt der Trend deutlich nach oben. Zwar liegen noch keine Zahlen für das Gesamtjahr 2016 vor. Doch wurden von Januar bis November mit 8713 Genehmigungen für Wohnungen schon 7,9 Prozent Bewilligungen mehr erteilt als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs, wie es beim Landesamt für Statistik hieß.

Trotz des deutschlandweit starken Zuwachses wollen Verbände nicht von einer Trendwende sprechen. "Vor dieser Fehlinterpretation kann ich nur warnen", erklärte Andreas Ibel, Präsident des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Er verwies darauf, dass es sich lediglich um Genehmigungen handle. So sei im Jahr 2015 die Zahl der Baugenehmigungen zwar um 8,4 Prozent gewachsen, die Zahl der tatsächlich gebauten Wohnungen aber nur um ein Prozent.

Auch der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen warnte vor Euphorie. "Die Zahl der Baugenehmigungen reicht immer noch nicht aus, um den Bedarf von jährlich 400 000 neuen Wohnungen zu decken", erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko.

In Brandenburg will sich ein neues Bündnis für gutes Wohnen zu erschwinglichen Preisen einsetzen. "Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen", sagte Bauministerin Kathrin Schneider (SPD) am Donnerstag in Potsdam. Allein im Berliner Umland seien 5000 neue Wohnungen gefragt. Akteure wie Bauwirtschaft, Wohnungsunternehmen, aber auch Mieterbund, Architektenverband und Städte- und Gemeindebund arbeiten in dem Bündnis mit.

Maren Kern, Vorstand des BBU Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen, sagte, im Speckgürtel prägten Neubauten das Bild. In den Städten in der zweiten Reihe gebe es hingegen viel Leerstand. "Hier sind Ersatzneubauten erforderlich, für qualitativ besseres Wohnen", betonte sie. (mit dpa)