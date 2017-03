Erzieher neuer Vorsitzender im Parlament

artikel-ansicht/dg/0/

"Ich sage euch gleich mal, was ich vorhabe", leitete Max, der im Hauptberuf als Erzieher in einer Premnitzer Kita arbeitet, seine Wahlansprache am 9. März ein. "Das KiJuPa wird am 4. Februar nächsten Jahres 15 Jahre alt. Das werden wir feiern - mit einer großen Gala."

Selbst ist er seit fünf Jahren Mitglied im KiJuPa, arbeitet im Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung mit und ist unterdessen das dienstälteste Mitglied. Die anwesenden fünf Mitglieder wählten ihn nicht nur wegen der Aussicht auf eine große Party zum Vorsitzenden. Gemeinsam wollen sie in den nächsten Monaten viele Themen angehen.

Als nächste große Aktion steht ein Projekt zur Bundestagswahl an: "Wir entwickeln gerade ein Spiel, bei dem Schüler gemeinsam mit Politikern ein Problem lösen müssen. Nebenbei sollen dabei die Inhalte der Wahlprogramme der verschiedenen demokratischen Parteien vermittelt werden und unsere Altersgenossen von der Sinnhaftigkeit von Wahlen überzeugt werden", schwärmt die fast 16-jährige Frederike Timme von dem Projekt, das man sich kürzlich bei einer gemeinsamen Fahrt nach Mötzow ausgedacht hat. Sie besucht derzeit die 10. Klasse des Jahngymnasiums. Im erweiterten Vorstand wird sich Julia Braunschweig um die Protokolle und die Pressarbeit kümmern, Marcel Jaedecke behält die Finanzen im Auge. Komplettiert wird das KiJuPa durch Fatema Shafaie - mehr als sechs Mitglieder sind momentan nicht im KiJuPa aktiv, neue Mitstreiter werden immer gesucht.