Über'n Tellerrand: Fußballshow für Kinder kostenlos

Rathenow (MOZ) Nur noch eine Woche bis zum sportlichen Top-Ereignis: Am 25. März empfängt Oberligist FSV Optik Rathenow den Regionalligisten FC Energie Cottbus zum Halbfinale im Landespokal. Dass es sich tatsächlich um ein besonderes Spiel handelt, belegt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), der offenbar live berichten will.

Die Kapazität des städtischen Stadions Vogelgesang wird allgemein mit 5.000 Plätzen angegeben. Dass es so voll wird wie im August 2014, als der damalige Zweitligist FC St. Pauli in der ersten Runde des DFB-Pokals dort gastierte (etwa 4.500 Zuschauer), steht nicht zu erwarten. Denn in Brandenburg an der Havel, wo die Cottbusser im November vorigen Jahres beim BSC Süd 05 die Tickets fürs Halbfinale lösten, sahen auch nur rund 1.500 Fußballfreunde das Spiel. An dem Tag war es aber recht kalt.

Die Brandenburger hatten eine Halbzeit lang die Null gehalten, ehe die Niederlausitzer drei Treffer erzielten. Auf dem Spielfeld und auf den Rängen ging alles friedlich und sittsam zu. Fußballfreunde, die endlich mal wieder ein höherklassiges Team in dieser Havelstadt erleben wollten, hatten ihren Spaß. Der ist in Rathenow an der Havel auch gewiss. Zumal die Eintrittspreise nicht wirklich die sportliche Bedeutung des Spiels widerspiegeln. Ein berufstätiger Vater könnte mit seinem fußballbegeisterten Kind für insgesamt nur 10 Euro Stehplätze haben. Soviel kostet diese Ticketkategorie regulär, 8 Euro ermäßigt. Da Kinder bis 14 Jahre gratis dabei sein können, würden sich Papas Ausgaben am Einlass in Grenzen halten. Da bliebe ihm bestimmt noch etwas Geld für Limo, Bratwurst oder einen Fanschal. Dass Kinder freien Eintritt haben, begründet der FSV Optik mit sportlichem Aspekt. Man wolle die Jüngsten an Sport und speziell Fußball heranführen. Besser kann Eigenwerbung um Nachwuchs kaum sein.

Ticketinfos gibt es unter 03385/510655 und auf www.fsv-optik.de.