Havelland: "Noch Potenzial für Wachstum und Verbesserung"

Havelland (MOZ) Das in Brandenburg an der Havel ansässige Regionalcenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam lädt zu einem "Wirtschaftsdialog" über Zukunft und Potentiale des Havellands ein. Es ist auch für den Landkreis zuständig. Leiterin ist die Premnitzerin Kathrin Fredrich.

Wie die IHK in ihrer Ankündigung ausführt, wurden im Jahr 2016 vom Institut für deutsche Wirtschaft 402 deutsche Regionen zu den Themenbereichen Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität untersucht. Der Landkreis Havelland belegte im Regionalranking Platz 182. "Es gibt also noch Potential für Wachstum und Verbesserung", wie es heißt. Alle Unternehmen seien eingeladen, sich am Dialog zu beteiligen, der am Donnerstag, 23. März, im Schloss Ribbeck stattfindet. Landrat Roger Lewandowski werde einen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung und die zukünftigen Schwerpunkte des Landkreises geben. Anschließend stelle IHK-Hauptgeschäftsführer Mario Tobias die derzeitigen Themenschwerpunkte der Kammer vor. Den Abschluss des Abends bilde ein Podiumsgespräch unter dem Motto "Erfolgsgeschichten aus dem Havelland".

Die Veranstaltung ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Um Anmeldungen unter 03381/52910 oder per E-Mail an brb@ihk-potsdam.de wird gebeten.