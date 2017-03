artikel-ansicht/dg/0/

Saarbrücken (dpa) Gut eine Woche vor der Landtagswahl im Saarland ist die CDU nach einer ZDF-Umfrage klar stärkste Kraft. In dem am Freitag veröffentlichten "Politbarometer Extra" kommt die Union derzeit auf 37 Prozent, die SPD auf 32. In der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen liegt die Linke bei 12 Prozent. Grüne (4 Prozent) und FDP (4 Prozent) würden den Einzug in den Landtag verfehlen. Die AfD wird bei 7 Prozent gesehen.