Berlin (dpa) Im ehemaligen Museumskomplex in Berlin-Dahlem soll nach Ansicht des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ein Forschungscampus entstehen. Das sagte Präsident Hermann Parzinger dem RBB. Die Archive, Depots, Bibliotheken und Restaurierungswerkstätten des Museums für asiatische Kunst, des ethnologischen Museums und des Museums europäischer Kulturen, die bislang in der Stadt verteilt waren, sollen in Dahlem konzentriert werden - in den seit 8. Januar geschlossenen Bauten.